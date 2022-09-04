“Bu mağlubiyet bana ve ekibime yazar”

AA

Salon: Gliwice

Hakemler: Muranaka Shin (Japonya), Concia Pedro Fabian (Arjantin)

ABD: Jendryk, Aaron Russell, Christenson, Anderson, Defalco, Smith (Shoji, Kyle Russell, Averill, Ensing, Muagututia)

Türkiye: Faik Samet Güneş, Baturalp Burak Güngör, Adis Lagumdzija, Arslan Ekşi, Burutay Subaşı, Bedirhan Bülbül (Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Mirza Lagumdzija, Doğukan Ulu, Metin Toy)

Setler: 25-21, 25-17, 22-25, 19-25, 15-12

Polonya'nın Gliwice kentinde oynanan ve oldukça çekişmeli geçen müsabakada 2-0 geriye düşmesine rağmen 2-2'yi yakalayan ay-yıldızlılar, son seti rakibinin 15-12 kazanmasını önleyemedi. Milli takım, bu sonuçla çeyrek final biletini rakibine kaptırarak şampiyonaya veda etti.

Slovenya ile Polonya'nın ortak düzenlediği Dünya Şampiyonası'na 1998 yılından sonra ilk kez katılan milli takım, son 16 turuna kalarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemelerinde oynamaya da hak kazanmıştı.