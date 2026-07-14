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        Haberler Spor Voleybol Filenin Efeleri, Milletler Ligi'nde Sırbistan ile karşılaşacak!

        Filenin Efeleri, Milletler Ligi'nde Sırbistan ile karşılaşacak!

        Filenin Efeleri, 2026 FIVB Milletler Ligi üçüncü hafta ilk maçında Sırbistan ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 12:01 Güncelleme:
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        Filenin Efeleri, Sırbistan karşısında!

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü hafta ilk maçında yarın ev sahibi Sırbistan ile mücadele edecek.

        Üçüncü ve son etap karşılaşmalarını başkent Belgrad'daki Belgrad Arena'da oynayacak milliler, Sırbistan ile TSİ 21.00'de karşılaşacak.

        İkinci etap sonunda Türkiye 5 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 14 puanla 7. sırada yer alırken, Sırbistan ise 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 12 puanla 11. basamakta bulunuyor.

        VNL tarihinde Sırbistan ile oynadığı iki karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan ay-yıldızlılar, yarın ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

        A Milli Takım, normal sezonu ilk 7 içinde tamamlaması halinde ev sahibi Çin'in doğrudan katılacağı final etabına tarihinde ilk kez yükselecek.

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        Ay-yıldızlı ekip, üçüncü hafta müsabakalarında ayrıca Ukrayna, Slovenya ve İran ile karşılaşacak.

        Türkiye'nin üçüncü etap kadrosu ve maç programı (TSİ) şöyle:

        Kadro

        Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin, Ömercan Burak Karahan

        Pasör çaprazları: Adis Lagumdžija, Berk Dilmenler, Kaan Gürbüz

        Smaçörler: Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit, Mirza Lagumdžija

        Orta oyuncular: Ahmet Samet Baltacı, Ahmet Tümer, Bedirhan Bülbül, Marko Matic, Ertuğrul Gazi Metin

        Liberolar: Berkay Bayraktar, Abdulsamet Yalçın

        Maç programı

        Yarın:

        21.00 Sırbistan-Türkiye

        17 Temmuz Cuma:

        17.30 Türkiye-Ukrayna

        18 Temmuz Cumartesi:

        17.30 Türkiye-Slovenya

        19 Temmuz Pazar:

        14.00 Türkiye-İran

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