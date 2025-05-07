Filenin Sultanları maç takvimi belli oldu!
2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden sahne alan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonluk yolunda bir kez daha parkede olacak. Geçtiğimiz sezon tarihi bir başarıya imza atan ve dünya voleyboluna damga vuran Filenin Sultanları, Çin, Hollanda ve İstanbul'un ev sahipliği yapacağı organizasyonda unvanını koruma hedefiyle mücadele edecek. İşte detaylar...
Filenin Sultanları yeniden sahnede! Türk voleybolunun gururu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi’nde zafer yolculuğuna çıkıyor. Geçtiğimiz yıl kazandıkları şampiyonlukla hafızalara kazınan milliler, bu sezon da milyonların desteğini arkasına alarak yeni bir zafer hikayesi yazmak istiyor. İşte güncel bilgiler...
MİLLETLER LİGİ VNL GRUPLARI BELLİ OLDU
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki grupları şu şekilde:
1.Hafta (Pekin, Çin)
Çin, Polonya, Belçika, Tayland,Fransa
2.Hafta (İstanbul, Türkiye)
Brezilya, Kanada, Dominik Cumhuriyeti, Belçika, Güney Kore
3.Hafta (Apeldoorn,Hollanda)
Hollanda, İtalya, Sırbistan, Belçika, Çekya
TAKVİM BELİRLENDİ
Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi;
İlk haftasında 4-8 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin'de,
İkinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul'da,
Üçüncü haftasında da 9-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Hollanda'da mücadele edecek.
FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI
1.Hafta (Pekin, Çin)
4 Haziran
07.30 Fransa-Türkiye
6 Haziran
14.30 Türkiye-Tayland
7 Haziran
11.00 Türkiye-Polonya
8 Haziran
14.30 Çin-Türkiye
2.Hafta (İstanbul,Türkiye)
18 Haziran
19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
19 Haziran
19.30 Kanada-Türkiye
21 Haziran
19.30 Güney Kore-Türkiye
22 Haziran
19.30 Türkiye-Brezilya
3.Hafta (Apeldoorn, Hollanda)
9 Temmuz
21.30 Hollanda-Türkiye
11 Temmuz
21.30 Çekya-Türkiye
12 Temmuz
20.00 Türkiye-İtalya
13 Temmuz
21.00 Sırbistan-Türkiye