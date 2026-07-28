Filenin Sultanları: Aidiyetin zaferi

Başarı genellikle yetenek, sıkı bir disiplin, kusursuz bir strateji ve yoğun bir çalışma temposuyla açıklanır. Ancak tüm bu unsurlar bir araya geldiğinde dahi karşımızda bazen ruhsuz bir tablo belirebilir. Başta A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın zaferleri olmak üzere, Türkiye'nin bir voleybol ülkesine dönüşmesinin arkasında mühendislik titizliğiyle örülmüş kurumsal bir akıl yer alıyor.

KURUMSAL AKLIN 3 UNSURU ♦ Stratejik Vizyon... Türkiye Voleybol Federasyonu'nun yıllara yayılan doğru planlaması ve uluslararası vizyonu. ♦ Profesyonel Akıl... Türk voleybolunu dünya zirvesine taşıyan nitelikli ve özverili teknik ekip. ♦ Tavizsiz Disiplin... Sporcuların terinin son damlasına kadar sahaya yansıttığı çalışma.

Ancak başarının arkasında bu unsurlar kadar güçlü bir başka olgu daha yer alıyor; milyonlarca insanın ortak bir aidiyeti en yüksek perdeden yaşaması.

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SPORTİF BAŞARININ ÇOK ÖTESİNDE

Türk spor tarihinin en gururlu sayfalarından biri daha, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın zaferiyle taçlandı. Çin'de düzenlenen Milletler Ligi'nin final maçında güçlü rakibi Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyonluk kupasını 2023'ten sonra ikinci kez kaldıran Filenin Sultanları, yalnızca parkedeki üstün mücadeleleriyle değil, seremonide yaşanan duygu dolu anlarla da milyonların kalbini bir kez daha fethetti. Şampiyonluk kürsüsünde Türk bayrağı gururla göndere çekilip, İstiklâl Marşı'nın okunduğu esnada aralarında yabancı kökenli voleybolcularımız Melisa Vargas ile Sinead Jack Kısal'ın da olduğu milli voleybolcularımızın yüzlerindeki gururlu ifade, bu zaferin sportif bir başarının çok ötesinde olduğunu gözler önüne serdi.

Yurda dün dönen Filenin Sultanları coşkuyla karşılandı.

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AİDİYETİN KUSURSUZ SENTEZİ

Filenin Sultanları'nın uluslararası alanda yakaladığı sürdürülebilir başarının temelinde, her biri ayrı bir mücadelenin ürünü olan güçlü insan hikâyeleri yatıyor. O hikâyelerden ikisi; Melisa Vargas ile Sinead Jack Kısal'a ait...

Melisa Vargas - Sinead Jack-Kısal

Dünyanın en önemli pasör çaprazlarından biri olarak gösterilen Melisa Vargas; sahadaki bulaşıcı enerjisiyle sadece elit bir sporcu değil, Türkiye'ye geldiği 2018'den bu yana milyonlarca genç kız için bir umut sembolü olarak göze çarpıyor. Millî takımımızın temel direklerinden biri olan Sinead Jack-Kısal ise farklı kültürlerde edindiği yaşam tecrübesiyle, aidiyet duygusunu ve sahadaki liderliğini harmanlayarak başarının yapı taşlarından birini oluşturuyor.

Melisa Vargas

Melisa Vargas ile Sinead Jack-Kısal'ın kişiliklerinin en derin köklerine işledikleri aidiyet duygusu, takımın diğer oyuncularının doğdukları günden beri sahip oldukları ve yıllar içinde benliklerinin ayrılmaz bir parçası hâline getirdikleri aidiyet duygusuyla kusursuz bir uyum içinde birleşti. Her maçta parkeye ortak bir inançla çıkan Filenin Sultanları, zafere uzanan yolda aidiyeti, kusursuz bir senfoniye dönüştürmeye devam ediyor.

Sinead Jack-Kısal

Özellikle yüksekten vurduğu sert smaçlar nedeniyle 'Vargas Havayolları' lakabı takılan Melisa Vargas, 2016'da Çekya takımı Agel Prostějov'da oynarken omuz sakatlığı geçirerek tedavi için ülkesi Küba'ya döndü. Vargas, memnun kalmadığı tedavi imkânlarını eleştirmesi üzerine disiplinsizlik gerekçesiyle 4 yıl süreyle millî takımdan men edildi. Agel Prostějov'dan sonra İsvçre takımı Volero Zürih'te oynayan Melisa Vargas, 2018'de Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Melisa Vargas, Türk vatandaşı olduktan sonra Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını 10 Nisan 2021'de Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirilen kabulde bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Vargas, Erdoğan'a teşekkür ederek, kendisine duyulan güvenden mutlu olduğunu, A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı formasını giymek için sabırsızlandığını ve Türk Milli Takımı için elinden gelenin en iyisini yapacağını ifade etti.

MELİSA VARGAS KİMDİR? Melissa Teresa Vargas Abreu doğum adıyla 1999'da Küba'da dünyaya geldi. Yeteneği ve azmi kısa sürede keşfedilen Melisa Vargas, 17 yaşında Avrupa'ya transfer oldu. OYNADIĞI TAKIMLAR • Cienfuegos (Küba) • Agel Prostějov (Çekya) • Volero Zürih (İsviçre) • Tianjin Bohai Bank (Çin) • Fenerbahçe (Türkiye) BİREYSEL BAŞARILARI • Sultanlar Ligi... En İyi Pasör Çaprazı (2020-2021) • Sultanlar Ligi... En İyi Pasör Çaprazı ve En Değerli Oyuncu (2022-2023) • FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi... En İyi Pasör Çaprazı ve En Değerli Oyuncu (2023) • Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası... En İyi Pasör Çaprazı ve En Değerli Oyuncu (2023) • Kupa Voley... En Değerli Oyuncu (2023-2024) • Sultanlar Ligi... En Değerli Oyuncu (2023-2024) • Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası... En İyi Pasör Çaprazı ve En Skorer Oyuncu (2025) • FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi... En Değerli Oyuncu (2026)

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2019'da voleybolcu Murathan Kısal ile evlendikten sonra Türk vatandaşlığı alıp yaşamını bu topraklara bağlayan Sinead Jack-Kısal, kültürü benimseyişi, yeni yaşamı ve sahadaki fedakâr mücadelesiyle Türkiye'ye kök saldı.

SINEAD JACK-KISAL KİMDİR? 8 Kasım 1993'te Trinidad ve Tobago'da dünyaya gelen Sinead Jack, genç yaşta gösterdiği fiziksel avantajlar ve yetenekle küresel ölçekte dikkat çekti. 1.98 metre boyundaki Jack-Kısal, bloklardaki etkinliği, çabukluğu ve hücumdaki zenginliğiyle voleybolun en dominant isimlerinden biri haline geldi. OYNADIĞI TAKIMLAR • Uraloçka-NTMK (Rusya) • Galatasaray (Türkiye) • Denso Airybees (Japonya) • İlbank ve Chemik Police (Polonya) • Megabox Vallefoglia (İtalya) • Eczacıbaşı Dynavit (Türkiye) • Fenerbahçe (Türkiye) BİREYSEL BAŞARILARI • NORCECA Kadınlar Voleybol Şampiyonası... En İyi Orta Oyuncu (2013) • CEV Kadınlar Challenge Kupası... En İyi Blok Yapan Oyuncu (2014-2015) • Rusya Kadınlar Voleybol Ligi... En İyi Orta Oyuncu (2015-2016) • Kadınlar Pan-Amerikan Voleybol Kupası... En İyi Orta Oyuncu (2017) • Orta Amerika ve Karayipler Oyunları... En İyi Orta Oyuncu (2018) • Japonya Ligi... En İyi Orta Oyuncu (2018-2019) • Japonya Ligi... En İyi Orta Oyuncu (2019-2020) • CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi... En İyi Orta Oyuncu (2025-2026)

Aidiyet hissinin hâkim olduğu ortamlarda bireylerin kolektif başarı için üst düzey fedakârlıkta bulunduğunun somut göstergeleri olan Filenin Sultanları, ortaya çıkardıkları sinerjiyle yenilmez bir iradeyi ortaya çıkardı. Melisa Vargas, Türkiye'den 10 bin kilometre uzaktaki Küba'da, Sinead Jack-Kısal ise 9.500 kilometre uzaktaki Trinidad ve Tobago'da dünyaya gelmiş olsa da, aidiyetin o derin ve sarsılmaz bağını takımdaki her oyuncu kadar hissediyor ve tüm ülkeye hissettiriyor.