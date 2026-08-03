Beşiktaş'tan Darwin Nunez hamlesi

KARİYERİ

Futbola Penarol altyapısında başlayan yıldız futbolcu Almeria ve Benfica formalarını da giydi. Piyasa değeri 20 milyon Euro olan forvet oyuncu, Paraguay Milli Takım formasını da 41 kez giydi, 13 gol ve 3 asistle oynadı.