Beşiktaş'tan Darwin Nunez hamlesi
Yeni sezon öncesi forvet arayışlarına yönelen Beşiktaş, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de forma giyen Darwin Nunez'i gündemine aldı. Siyah Beyazlılar'ın Uruguaylı golcüyü kiralamak için Al Hilal ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. İşte detaylar...
Beşiktaş, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de forma giyen Uruguaylı golcü Darwin Nunez'in transferinde önemli bir yol katetti.
AL HILAL KABUL ETTİ
Sacha Tavolieri'nin haberine göre Beşiktaş yönetimi, Darwin Nunez'in kiralanması konusunda Al Hilal ile anlaşmaya vardı.
Suudi ekibi, Uruguaylı forvetin siyah-beyazlı takıma kiralık olarak Transfer olmasına onay verdi.
ARABİSTAN PERFORMANSI
Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 yılına kadar devam eden 27 yaşındaki forvet oyuncu, Suudi ekibiyle çıktığı, 24 karşılaşmada 9 gol ve 5 asist kaydetti.
53 MİLYON EURO'YA AL HILAL'İN YOLUNU TUTTU
Nunez, 2025 yazında Liverpool'dan 53 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Al-Hilal'e transfer olmuştu.
KARİYERİ
Futbola Penarol altyapısında başlayan yıldız futbolcu Almeria ve Benfica formalarını da giydi. Piyasa değeri 20 milyon Euro olan forvet oyuncu, Paraguay Milli Takım formasını da 41 kez giydi, 13 gol ve 3 asistle oynadı.