Hollanda'nın yıldız biçimli şehri: Naarden
Hollanda'nın tarihi kenti Naarden, 17. yüzyıldan günümüze ulaşan yıldız biçimindeki surları ve çift halkalı hendek sistemiyle Avrupa'nın en iyi korunmuş kale şehirleri arasında gösteriliyor
Hollanda'nın en iyi korunmuş tarihi kentlerinden biri olan Naarden, yıldız biçimindeki surları ve hendek sistemiyle Avrupa'nın en dikkat çekici kale şehirleri arasında yer alıyor.
17. yüzyıldan günümüze özgün planını büyük ölçüde koruyan kent, yukarıdan bakıldığında iç içe geçmiş yıldız formuyla dikkati çekiyor.
Taş döşenmiş sokakları, tarihi evleri ve sakin atmosferiyle ziyaretçilerine adeta zamanda yolculuk yaşatan Naarden, simetrik şehir planı ve askeri mimarisiyle öne çıkıyor.
Yaklaşık 3,5 kilometrelik sur yürüyüş rotası, kenti çevreleyen savunma yapıları ve su kanallarının yakından görülebilmesine imkan tanıyor.
Tarihi Orta Çağ'a uzanan Naarden'in ilk yerleşim yeri, 13. yüzyılda meydana gelen şiddetli fırtınalar sonucu büyük ölçüde sular altında kalınca kent bugünkü daha yüksek konumuna taşındı.
İspanya ile Hollanda arasındaki Seksen Yıl Savaşı sırasında 1572'de yaşanan ve tarihe 'Naarden Katliamı' olarak geçen olayda kent büyük ölçüde yakılıp yıkıldı.
Daha sonra yeniden inşa edilen Naarden, yıldız planlı sur sistemiyle askeri mimarinin en önemli örneklerinden biri haline geldi.
Kent, günümüzde tarihi dokusunu büyük ölçüde koruyan yapısı, surların içinde gelişen kompakt yerleşimi ve savunma mimarisiyle meraklılarının ilgi odağı olmayı sürdürüyor.