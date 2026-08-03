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        Haberler Yaşam Hollanda'nın yıldız biçimli şehri: Naarden

        Hollanda'nın yıldız biçimli şehri: Naarden

        Hollanda'nın tarihi kenti Naarden, 17. yüzyıldan günümüze ulaşan yıldız biçimindeki surları ve çift halkalı hendek sistemiyle Avrupa'nın en iyi korunmuş kale şehirleri arasında gösteriliyor

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 11:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
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        Hollanda'nın en iyi korunmuş tarihi kentlerinden biri olan Naarden, yıldız biçimindeki surları ve hendek sistemiyle Avrupa'nın en dikkat çekici kale şehirleri arasında yer alıyor.

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        17. yüzyıldan günümüze özgün planını büyük ölçüde koruyan kent, yukarıdan bakıldığında iç içe geçmiş yıldız formuyla dikkati çekiyor.

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        Taş döşenmiş sokakları, tarihi evleri ve sakin atmosferiyle ziyaretçilerine adeta zamanda yolculuk yaşatan Naarden, simetrik şehir planı ve askeri mimarisiyle öne çıkıyor.

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        Yaklaşık 3,5 kilometrelik sur yürüyüş rotası, kenti çevreleyen savunma yapıları ve su kanallarının yakından görülebilmesine imkan tanıyor.

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        Tarihi Orta Çağ'a uzanan Naarden'in ilk yerleşim yeri, 13. yüzyılda meydana gelen şiddetli fırtınalar sonucu büyük ölçüde sular altında kalınca kent bugünkü daha yüksek konumuna taşındı.

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        İspanya ile Hollanda arasındaki Seksen Yıl Savaşı sırasında 1572'de yaşanan ve tarihe 'Naarden Katliamı' olarak geçen olayda kent büyük ölçüde yakılıp yıkıldı.

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        Daha sonra yeniden inşa edilen Naarden, yıldız planlı sur sistemiyle askeri mimarinin en önemli örneklerinden biri haline geldi.

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        Kent, günümüzde tarihi dokusunu büyük ölçüde koruyan yapısı, surların içinde gelişen kompakt yerleşimi ve savunma mimarisiyle meraklılarının ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

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