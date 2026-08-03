TÜİK temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre temmuzda enflasyon yıllık yüzde 31,75, aylık olarak ise yüzde 1,78 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 31,90 olarak hesaplandı.

Temmuz verisiyle beraber TÜFE'deki 7 aylık artış yüzde 19,86'ya ulaştı.

TÜFE değişim oranları (%), Temmuz 2026:

Temmuz 2026 Temmuz 2025 Temmuz 2024 Bir önceki aya göre değişim oranı 1,78 2,06 3,23 Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı 19,86 19,08 28,76 Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 31,75 33,52 61,78 On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı 31,90 41,13 65,93

AYLIK ARTIŞTA SAĞLIK İLK SIRADA

Temmuz ayında ana harcama grupları içinde en yüksek aylık fiyat artışı yüzde 10,74 ile sağlık grubunda gerçekleşti. Sağlığı yüzde 2,59 ile ulaştırma, yüzde 2,25 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubu izledi. Gıda ve alkolsüz içeceklerde ise aylık fiyat artışı yüzde 1,61 oldu. Ana harcama grupları içinde en dikkat çekici artış sağlık hizmetlerinde yaşanırken, bu kalemde özellikle sağlık hizmetlerine yönelik fiyat ayarlamaları etkili oldu.

YILLIK ENFLASYONDA GIDA VE KONUT ÖNE ÇIKTI

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Yıllık bazda en yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunda gıda ve alkolsüz içeceklerde fiyatlar yüzde 37,53, ulaştırmada yüzde 30,83, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda ise yüzde 40,32 arttı.

Yıllık enflasyona katkı incelendiğinde gıda ve alkolsüz içecekler 8,94 puanla ilk sırada yer alırken, ulaştırma 5,22 puan, konut grubu ise 5,21 puan katkı yaptı.

ÇEKİRDEK ENFLASYON YILLIK YÜZDE 30,98

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altını dışarıda bırakan özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B), temmuz ayında aylık yüzde 1,66, yıllık ise yüzde 30,98 arttı. Bu göstergede yılbaşından bu yana artış yüzde 18,78 olurken, 12 aylık ortalamalara göre artış yüzde 31,28 olarak hesaplandı.

Alt sınıflar incelendiğinde temmuz ayının zam şampiyonu yüzde 50,42'lik artışla ayaktan tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler oldu. Bu kalemi yüzde 25,87 ile diğer taze sebzeler (soğan, sarımsak, havuç, mantar ve zeytin vb.), yüzde 21,63 ile yumrulu sebzeler, yüzde 14,53 ile domates, biber, salatalık ve kabak gibi meyvesi yenen sebzeler izledi. Tanısal görüntüleme ve tıbbi laboratuvar hizmetlerinde fiyatlar yüzde 12,34, sürücüsüz araç kiralama hizmetlerinde yüzde 10,94, çay ve demlenerek hazırlanan diğer bitkisel ürünlerde yüzde 9,96, yurt içi hava yolu taşımacılığında ise yüzde 9,07 arttı.