TÜİK, temmuz ayının enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; ağustos ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 31.90 oldu.

Kirada uygulanabilecek tavan zam oranı, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte ortaya çıkan 12 aylık enflasyon ortalamasıyla belirleniyor.

Tavan zam oranı (12 aylık enflasyon ortalaması), Mart 2022'den beri ilk kez yüzde 32'nin altına indi.

2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı. Daha sonra bu uygulama kaldırıldı.