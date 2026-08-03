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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Hedeflerinin Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de başarılı olduğunu ifade eden Özbek, nokta transferler yapacaklarını dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 10:04 Güncelleme:
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        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, HT Spor'a özel çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        "BURAYA SAHİP ÇIKMAMIZIN BÜYÜK ÖNEMİ VAR"

        Alucralı hemşehrilerimin burada ihtiyaçları çerçevesinde bir sosyal tesis, hem konaklaması olan, hem toplantısı, işte bazı etkinliklerin yapılabileceği bir tesis ihtiyacı olduğunu biliyorduk. Daha önce yaptığımız, Alucralı iş adamlarıyla da yaptığımız toplantılarda el birliğiyle buradaki tesisi yapma kararı aldık.

        Ben hem Şebinkarahisarlı hemşehrilerimi hem de Alucralı hemşehrilerimi memleketlerine sahip çıkmaya çağırıyorum. Önemli buralar, bizim doğduğumuz topraklar. Bizim buraya sahip çıkmamızın büyük önemi var.

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        "NOKTA TRANSFER YAPACAĞIZ"

        Transferin bitmesine yaklaşık bir ay var. Konuyla ilgili son derece yoğun çalışıyoruz. Galatasaray'ın eksikleri çerçevesinde bu transferleri yapacağız. Taraftarlarımın en ufak bir endişesi olmasın. Nokta transfer yapacağız. İhtiyacımız çerçevesinde transfer yapacağız.

        Bildiğiniz gibi federasyonun açıkladığı yabancı sayısı çok önemli, limitler çok önemli. Ama Galatasaray'ın hem limitleri, hem de transferdeki yapmak istediği, özellikle 23 yaş altına yapmak istediği transferler var. Bunları da yakın zamanda sonuca gideceğiz.

        "HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ VE LİGDE BAŞARILI OLMAK"

        Hiç kimse endişe etmesin, yine halihazırdaki takımımız zaten ligin en güçlü takımı. Onu da daha güçlü vaziyete getirmek için bu transferleri yapacağız. Hedefimiz bu sene Şampiyonlar Ligi'nde orada başarılı olmak, ligde de başarılı olmak. Bu çifte hedefe, taraftarımla beraber, takımımla beraber, teknik heyetimle beraber koşacağız.

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