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        Haberler Magazin Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı'nın mesafeli tatili

        Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı'nın mesafeli tatili

        Geçtiğimiz aylarda evliliklerinde yaşadıkları krizin ardından birlikteliklerine bir şans daha tanıyan Selahattin Paşalı ile Lara Paşalı, Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi. Plajda kızları Pera ile ayrı ayrı vakit geçiren ikili, bir araya gelmedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 08:41 Güncelleme:
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        Oyuncu Selahattin Paşalı, eşi Lara Paşalı ile 2022 yılında dünyaevine girmiş ve aynı yıl kızları Leyla Pera'yı kucaklarına almıştı.

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        Geçtiğimiz aylarda evliliklerinde kriz yaşayan çift, nisan ayında yaptıkları ortak açıklamada zorlu bir süreçten geçtiklerini doğrulamıştı.

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        Daha sonra sosyal medyada yayımladıkları fotoğraflarla bu sıkıntılı dönemi geride bıraktıklarını gözler önüne seren çift, birlikte Yunanis'tan'a gitmişti.

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        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Selahattin Paşalı ile Lara Paşalı, rotayı Bodrum'a çevirdi. Ortakent'teki bir plajda görüntülenen çift, kafaları karıştırdı.

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        Selahattin Paşalı, kızı Pera ile denizde oyun oynadı.

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        Uzun süre ortada görünmeyen Lara Paşalı, daha sonra eşinin ve kızının yanına geldi.

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        Selahattin Paşalı, eşi geldikten sonra çantasını alıp onların yanında ayrıldı.

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        Plajda yan yana gelmeyen ikilinin birbirlerine mesafeli olması dikkatlerden kaçmadı.

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