        Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları çeyrek final maçı hangi kanalda?

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda Slovenya'yı set vermeden 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları, bu turda ABD ile eşleşti. Milliler, ABD'yi de yenerek adını yarı finale yazdırmak istiyor. Peki, Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-ABD çeyrek final maçı hangi kanalda? İşte Filenin Sultanları çeyrek final maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı...

        Giriş: 02.09.2025 - 10:48 Güncelleme: 02.09.2025 - 10:48
        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası son 16 turu maçında Slovenya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, rakibini set vermeden 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde ABD ile karşı karşıya gelecek. Dünya Şampiyonası'nda üst üste 2. kez çeyrek finale yükselen millilerimizin tek hedefi, ABD engelini aşarak yarı finale yükselmek. Peki, Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Filenin Sultanları çeyrek final maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı…

        TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Türkiye-ABD voleybol maçı, 4 Eylül 2025 Perşembe günü saat 16.30'da başlayacak.

        TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Tayland'ın Bangkok kentindeki Huamark Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN KANALI

        Filenin Sultanları’nın çeyrek final mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

        YARI FİNAL RAKİBİ KİM OLACAK?

        Millilerin yarı finale kalması halinde rakibi, Hollanda - Japonya maçının galibi olacak.

        Filenin Sultanları, 2022 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalde ABD ile karşılaşmış ancak 3-0 yenilgi ile veda etmişti. ABD yarı finallerde Sırbistan karşısında mücadele etmişti ancak üst tura çıkan Sırbistan olmuştu.

        MAÇ TAKVİMİ

        Turnuvada çeyrek final maçları 3-4 Eylül, yarı final maçları 6 Eylül, 3.'lük maçı ve final maçı 7 Eylül tarhilerinde oynanacak.

        Çeyrek finalde; Hollanda, Japonya, ABD, Türkiye, İtalya, Polonya, Brezilya ve Fransa karşılaşmaları olacak.

