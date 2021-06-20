Filenin Sultanları, İtalya’nın Rimini şehrinde devam eden Voleybol Milletler Ligi’ndeki 11. galibiyetini 23-25, 25-20, 17-25 ve 18-25 set sonuçlarıyla elde etti.

Türkiye, bu sonuçla dünyanın en iyi 4 takımı arasında Avrupa kıtasını temsil eden tek takım oldu.

Üst üste üçüncü kez dörtlü finalde mücadele etme hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nde yarın TSİ 22.00’de Brezilya ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor Web’den naklen yayınlanacak.

Ligde yarı final karşılaşmaları 24 Haziran Perşembe, final maçı ise 25 Haziran Cuma günü oynanacak.

Salon: Rimini Fuar Merkezi

Hakemler: Scott Dziewirz (Kanada),Luis Gerardo Macias (Meksika)

Güney Kore: Yeum Hye Seon, Kim Yeon Koung, Yang Hyo Jin, Jeong Jiyun, Park Jeongah, Park Eunjin, Oh Jiyoung (L) (Lee Soyoung, Lee Dahyeon, Han Dahye (L),Kim Dain, Han Songyi, Pyo Seungju)

Türkiye: Meliha, Eda, Cansu, Hande, Kübra, Ebrar, Simge (L) (Şeyma, Meryem, Buse)

Setler: 23-25, 25-20, 17-25, 18-25

Süre: 124 dakika (33, 31, 31, 29)