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        Haberler Bilgi Spor Filenin Sultanları hazırlık maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 2025 Filenin Sultanları hazırlık maçı takvimi

        Filenin Sultanları hazırlık maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Filenin Sultanları, 2025 Milletler Ligi öncesi hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın Modena şehrinde düzenlenen AeQuilibrium Cup Women Elite 2025 turnuvasında sahne alacak. Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Hollanda ve ev sahibi İtalya da turnuvada yer alıyor. Milliler, ilk hazırlık maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 21:52 Güncelleme: 22.05.2025 - 21:55
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        Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında Filenin Sultanları, İtalya’da önemli bir sınav verecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı, AeQuilibrium Cup Women Elite 2025’te Almanya, Hollanda ve İtalya ile mücadele edecek. Turnuvadaki ilk rakip ise Almanya olacak. Almanya - Türkiye voleybol maçı tarihi, saati ve yayın bilgileri merakla bekleniyor. İşte maç hakkında güncel bilgiler...

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        FİLENİN SULTANLARI HAZIRLIK MAÇLARI NE ZAMAN?

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız hazırlık maçlarını 23-24-25 Mayıs tarihlerinde oynayacak. Mücadeleler canlı olarak Max dijital platformundan aktarılacak.

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        MAÇ TAKVİMİ ŞU ŞEKİLDE:

        23 Mayıs Cuma saat 17.30'da Almanya - Türkiye

        24 Mayıs Cumartesi saat 21.00'de İtalya - Türkiye

        25 Mayıs Pazar saat 15.00’te Türkiye - Hollanda

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