Filenin Sultanları lider olarak turladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Voleybol
ABONE OL

Filenin Sultanları lider olarak turladı

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonasında Hollanda'yı 3-0 yenen A Milli Takım, D Grubunu lider tamamlayarak 8li finallere yükseldi.

Filenin Sultanları lider olarak turladı

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-0 yenen A Milli Takım, D Grubu'nu lider tamamlayarak 8'li finallere yükseldi.

Romanya'nın Kaloşvar kentindeki BT Arena'da oynanan ve iki yenilgisiz takımın karşı karşıya geldiği karşılaşmada milliler, baştan sona oyun disiplinini koruyarak salondan galip ayrıldı.

Kaptan Eda Erdem Dündar, 16 sayıyla Hollanda karşısında milli takımın en skorer oyuncusu oldu.

Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada beşte beş yapan "Filenin Sultanları", sadece ilk maçta Romanya'ya set verdi.

Mililer, Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde oynayacağı 8'li final maçında B Grubu'nun dördüncüsü ile karşılaşacak.

Turnuvada 8'li finaller, 28-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Salon: BT Arena

Hakemler: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan), Sabine Witte (Almanya)

Türkiye: Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın (Simge Şebnem Aköz)

Hollanda: Anne Buijs, Eline Timmerman, Elles Dambrink, Nika Daalderop, Juliet Lohuis, Britt Bongaerts (Kirsten Knip, Myrthe Schoot, Maret Grothues, Laura Dijkema, Mamit Jasper, Celeste Plak, Indy Baijens)

Setler: 21-25, 21-25, 20-25

Süre: 80 dakika (25, 26, 29)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye Çekya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Voleybol şampiyonası Türkiye Çekya maçı hangi gün?
VOLEYBOL Türkiye Çekya voleybol maçı ne zaman?
TRT Spor CANLI İZLE: Türkiye Hollanda maçı canlı yayın izleyin! Avrupa Şampiyonası Türkiye Hollanda canlı
VOLEYBOL Türkiye Hollanda maçı canlı yayın!
Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Hollanda maçı hangi kanalda?
VOLEYBOL Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman?
Son dakika haberi | Filenin Sultanları tutulmuyor
VOLEYBOL Filenin Sultanları tutulmuyor
Türkiye - Finlandiya saat kaçta başlayacak? Türkiye - Finlandiya voleybol maçı hangi kanalda?
VOLEYBOL Türkiye - Finlandiya saat kaçta başlayacak?
2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası maçları ne zaman, nerede oynanıyor? Türkiye maç takvimi
VOLEYBOL Avrupa Voleybol Şampiyonası grupları ve maç takvimi
Türkiye - Finlandiya voleybol maçı hangi kanalda? Türkiye - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta?
VOLEYBOL Türkiye Finlandiya voleybol maçı ne zaman?
Türkiye: 3 - İsveç: 0 MAÇ SONUCU
VOLEYBOL Sultanlar 3'te 3 yaptı!
İsveç'in antrenöründen Filenin Sultanları'na övgü
VOLEYBOL İsveç'in antrenöründen Sultanlar'a övgü
Türkiye Finlandiya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Voleybol şampiyonası Türkiye Finlandiya maçı han
VOLEYBOL Türkiye Finlandiya voleybol maçı ne zaman?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.