Filenin Sultanları maç takvimi 2025: Filenin Sultanları 2. hafta maçları ne zaman ve nerede oynanacak?
2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) heyecan devam ediyor. Organizasyonun ilk haftasında 4'te 4 yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu sonuçla puanını 10'a yükseltti. Gözler ise Filenin Sultanları 2. hafta maç programına çevrildi. Milletler Ligi 2. ve 3. hafta maç programı paylaşıldı. Böylece Ay-Yıldızlıların maç tarihleri, rakipleri ve maçların nerede oynanacağı belli oldu. Peki, Filenin Sultanları 2. hafta maçları ne zaman başlayacak, nerede oynanacak, rakipleri kimler?
2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden Filenin Sultanları 2. hafta maçları için hazırlıklarını sürdürüyor. Turnuvanın ilk haftasında oynadığı dört maçın dördünü de kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Ay-yıldızlı temsilcimizin organizasyonun ikinci haftasında hangi rakiplerle karşılaşacağı, maçların ne zaman ve nerede oynanacağı voleybolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Filenin Sultanları 2. hafta maçları ne zaman ve nerede oynanacak, rakipleri kimler? İşte, Milletler Ligi maç programı ve Türkiye’nin rakipleri…
FİLENİN SULTANLARI 2. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) maç programı belli oldu.
Filenin Sultanları, üç ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak.
Milliler, ligin ikinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul'da, üçüncü haftasında 9-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Hollanda'nın Apeldoorn kentinde mücadele edecek.
VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.
TÜRKİYE'NİN 2. VE 3. HAFTA RAKİPLERİ KİMLER?
Filenin Sultanları, ikinci etapta sırasıyla Dominik Cumhuriyeti, Kanada, Güney Kore ve Brezilya ile karşı karşıya gelecek.
Filenin Sultanları ligin üçüncü haftasında sırasıyla Hollanda, Çekya, İtalya ve Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
FİLENİN SULTANLARI 2. HAFTA MAÇ PROGRAMI
(İstanbul,Türkiye)
18 Haziran 2025
19.30 / Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
19 Haziran 2025
19.30 / Kanada-Türkiye
21 Haziran 2025
19.30 / Güney Kore-Türkiye
22 Haziran 2025
19.30 / Türkiye-Brezilya
FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI
(Apeldoorn, Hollanda)
9 Temmuz 2025
21.30 / Hollanda-Türkiye
11 Temmuz 2025
21.30 / Çekya-Türkiye
12 Temmuz 2025
20.00 / Türkiye-İtalya
13 Temmuz 2025
21.00 / Sırbistan-Türkiye
FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU VE SIRALAMASI
Japonya: 12
İtalya: 11
Türkiye: 10
Polonya: 10
Brezilya: 8
Almanya: 8
Çin: 7
Hollanda: 7
Bulgaristan: 6
Çek Cumhuriyeti: 4
Dominik Cumhuriyeti: 4
Fransa: 3
Tayland: 3