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        Haberler Bilgi Spor FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2025: Filenin Sultanları 2. hafta maçları ne zaman, nerede oynanacak, rakipleri kimler? Milletler Ligi Türkiye maç programı

        Filenin Sultanları maç takvimi 2025: Filenin Sultanları 2. hafta maçları ne zaman ve nerede oynanacak?

        2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) heyecan devam ediyor. Organizasyonun ilk haftasında 4'te 4 yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu sonuçla puanını 10'a yükseltti. Gözler ise Filenin Sultanları 2. hafta maç programına çevrildi. Milletler Ligi 2. ve 3. hafta maç programı paylaşıldı. Böylece Ay-Yıldızlıların maç tarihleri, rakipleri ve maçların nerede oynanacağı belli oldu. Peki, Filenin Sultanları 2. hafta maçları ne zaman başlayacak, nerede oynanacak, rakipleri kimler?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 14:28 Güncelleme: 12.06.2025 - 14:28
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        2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden Filenin Sultanları 2. hafta maçları için hazırlıklarını sürdürüyor. Turnuvanın ilk haftasında oynadığı dört maçın dördünü de kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Ay-yıldızlı temsilcimizin organizasyonun ikinci haftasında hangi rakiplerle karşılaşacağı, maçların ne zaman ve nerede oynanacağı voleybolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Filenin Sultanları 2. hafta maçları ne zaman ve nerede oynanacak, rakipleri kimler? İşte, Milletler Ligi maç programı ve Türkiye’nin rakipleri…

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        FİLENİN SULTANLARI 2. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) maç programı belli oldu.

        Filenin Sultanları, üç ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak.

        Milliler, ligin ikinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul'da, üçüncü haftasında 9-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Hollanda'nın Apeldoorn kentinde mücadele edecek.

        VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

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        TÜRKİYE'NİN 2. VE 3. HAFTA RAKİPLERİ KİMLER?

        Filenin Sultanları, ikinci etapta sırasıyla Dominik Cumhuriyeti, Kanada, Güney Kore ve Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

        Filenin Sultanları ligin üçüncü haftasında sırasıyla Hollanda, Çekya, İtalya ve Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

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        FİLENİN SULTANLARI 2. HAFTA MAÇ PROGRAMI

        (İstanbul,Türkiye)

        18 Haziran 2025

        19.30 / Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

        19 Haziran 2025

        19.30 / Kanada-Türkiye

        21 Haziran 2025

        19.30 / Güney Kore-Türkiye

        22 Haziran 2025

        19.30 / Türkiye-Brezilya

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        FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI

        (Apeldoorn, Hollanda)

        9 Temmuz 2025

        21.30 / Hollanda-Türkiye

        11 Temmuz 2025

        21.30 / Çekya-Türkiye

        12 Temmuz 2025

        20.00 / Türkiye-İtalya

        13 Temmuz 2025

        21.00 / Sırbistan-Türkiye

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        FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU VE SIRALAMASI

        Japonya: 12

        İtalya: 11

        Türkiye: 10

        Polonya: 10

        Brezilya: 8

        Almanya: 8

        Çin: 7

        Hollanda: 7

        Bulgaristan: 6

        Çek Cumhuriyeti: 4

        Dominik Cumhuriyeti: 4

        Fransa: 3

        Tayland: 3

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