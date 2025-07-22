Japonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları Milletler Ligi çeyrek final maç takvimi
Filenin Sultanları maç takvimi voleybolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) çeyrek final maçında Japonya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, bu zorlu mücadeleden galip ayrılırsa, yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek. Peki, Japonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Filenin Sultanları Milletler Ligi çeyrek final maç takvimi...
Filenin Sultanları maç takvimi Milletler Ligi çeyrek finali için araştırılıyor. 2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi final etabı, Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Temmuz Çarşamba günü başlayacak. Grup aşamasını altıncı sırada tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek final maçında başantrenörlüğünü Ferhat Akbaş’ın yaptığı Japonya ile karşılaşacak. Peki, Japonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Filenin Sultanları Milletler Ligi çeyrek final maç programı...
FIVB KADINLAR MİLLETLER LİGİ'NDE FİNAL ETABI BAŞLIYOR
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın mücadele edeceği FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) Final Etabı Polonya'da başlayacak.
Lodz şehrindeki Atlas Arena'nın ev sahipliği yapacağı organizasyon, 23-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.
Grup aşamasını 6. sırada bitiren Türkiye, çeyrek final maçında puan cetvelinde 3. sırada bulunan Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya ile karşılaşacak.
JAPONYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Japonya-Türkiye voleybol maçı, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 17.30'da başlayacak.
JAPONYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Atlas Arena'da oynanacak Japonya-Türkiye çeyrek final maçı, TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
YARI FİNAL RAKİBİMİZ BREZİLYA VEYA ALMANYA OLACAK
Yarı finale yükselmesi halinde Türkiye'nin rakibi, Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibi olacak.
Organizasyonda yarı final maçları 26 Temmuz'da yapılacak. Final etabı 27 Temmuz Pazar günü oynanacak 3-4 ve final karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
FİLENİN SULTANLARI FİNAL KADROSU
Pasörler: Dilay Özdemir, Cansu Özbay
Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu
Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Saliha Şahin
Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge.