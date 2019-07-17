Filenin Sultanları'nın İzmir kampı başladı

16 sporcunun yer aldığı hazırlık kampında; A Kadın Voleybol Milli Takımımız, Başantrenör Giovanni Guidetti eşliğinde hazırlıklarını, TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor Kompleksi'nde yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor.

A Kadın Voleybol Milli Takımımız hazırlık kampında şu isimler yer alıyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Ezgi Dilik, Naz Aydemir Akyol

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan),Kübra Akman, Zehra Güneş, Aslı Kalaç

Smaçörler: Hande Baladın, Fatma Yıldırım, Şeyma Ercan, Meliha İsmailoğlu

Pasör çaprazları: Ebrar Karakurt, Meryem Boz, Gözde Yılmaz

Liberolar: Şebnem Simge Aköz, Aylin Sarıoğlu

Filenin Sultanları'nın İzmir'deki hazırlık kampı 22 Temmuz Pazartesi günü sona erecek. 23 Temmuz'da İtalya'ya geçecek olan A Kadın Voleybol Milli Takımı, burada İtalya ile ikili hazırlık kampı yapacak ve 3 hazırlık karşılaşması oynayacak.

Bu arada bu sabah yapılan antrenman sonrası A Milli Kadın Voleybol Takımı Kondisyoneri Alessandro Bracceschi'nin doğum günü kutlandı.