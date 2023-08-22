Filenin Sultanları'nın rakibi Yunanistan: Hedef 4'te 4!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamasındaki 4'üncü maçında yarın Yunanistan ile karşılaşacak.

Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Castello Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 18.00'de başlayacak.

Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Milliler, 24 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.00'de Almanya ile oynayacağı karşılaşmayla grup maçlarını tamamlayacak.

Grup maçlarına 3-0'lık İsveç ve Azerbaycan galibiyetleriyle başlayan Filenin Sultanları, Çekya'yı ise 3-1 mağlup etti.

4 ÜLKE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Organizasyonda Belçika (A Grubu), Almanya (C Grubu), İtalya (B Grubu) ve Estonya'nın (D Grubu) ev sahipliği yaptığı grup aşamasında 24 takım mücadele ediyor.

Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 26-28 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.

Yarı final maçları 1 Eylül Cuma, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel'de oynanacak.