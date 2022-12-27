A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü İtalyan Daniele Santarelli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamada, "A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızda başantrenörlük görevine 2022 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Sırbistan'la şampiyonluk yaşayan İtalyan çalıştırıcı Daniele Santarelli getirilmiştir." denildi.
Anlaşmanın detaylarının, gelecek hafta TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Daniele Santarelli'nin katılımıyla düzenlenecek basın toplantısında açıklanacağı belirtildi.
İtalya'nın Imoco Volley Conegliano ekibini 2017'den bu yana çalıştıran Santarelli, bir kez CEV Şampiyonlar Ligi (2020-2021 sezonu), 2 kez de Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda (2019, 2022) kupa sevinci yaşadı.
Milli takım kariyerinde 2018-2022 yıllarında Hırvatistan'da görev yapan İtalyan başantrenör, 2022'de başına geçtiği Sırbistan Milli Takımı'nı dünya şampiyonu yaptı.
A Milli Takım'ı 2017'den bu yana çalıştıran Giovanni Guidetti ile kasım ayında yollar ayrılmıştı.
Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"A Milli Kadın Voleybol Takımımızda başantrenörlük görevine 2022 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda Sırbistan’la şampiyonluk yaşayan İtalyan çalıştırıcı Daniele Santarelli getirilmiştir.
Anlaşmanın detayları gelecek hafta, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Daniele Santarelli’nin beraber düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklanacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Türkiye Voleybol Federasyonu
DANIELE SANTARELLI’NIN KARİYERİ
Antrenörlük Kariyeri
2012-13 Robursport Volley Pesaro (Yardımcı Antrenör)
2013-14 Robur Tiboni Volley Urbino (Yardımcı Antrenör)
2014-15 Pomi Casalmaggiore (Yardımcı Antrenör)
2015-17 Imoco Volley Conegliano (Yardımcı Antrenör)
2017-halen Imoco Volley Coneglian0 (Başantrenör)
Antrenörlük Başarıları
1 Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu (2020-21)
3 Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü (2016-17, 2018-19, 2021-22)
1 Şampiyonlar Ligi İkinciliği (2017-18)
2 Kulüpler Dünya Şampiyonluğu (2019-20, 2022-23)
1 Kulüpler Dünya Üçüncülüğü (2021-22)
6 İtalya Ligi Şampiyonluğu (2014-15, 2015-16, 2017-18, 2018-19, 2020-21, 2021-22)
1 İtalya Ligi İkinciliği (2016-17)
4 İtalya Kupası Şampiyonluğu (2016-17, 2019-20, 2020-21, 2021-22)
2 İtalya Kupası İkinciliği (2017-18, 2018-19)
6 İtalya Süper Kupası Şampiyonluğu (2016-17, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23)
Milli Takım Kariyeri ve Başarıları
2018-22 Hırvatistan Milli Takımı (Başantrenör)
2022 Sırbistan Milli Takımı (Başantrenör)
1 Gloria Cup İkinciliği (2019-Hırvatistan)
2 Avrupa Ligi İkinciliği (2019, 2021-Hırvatistan)
1 Milletler Ligi Üçüncülüğü (2022-Sırbistan)
1 Dünya Şampiyonluğu (2022-Sırbistan)"
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