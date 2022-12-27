İtalya'nın Imoco Volley Conegliano ekibini 2017'den bu yana çalıştıran Santarelli, bir kez CEV Şampiyonlar Ligi (2020-2021 sezonu), 2 kez de Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda (2019, 2022) kupa sevinci yaşadı.

Milli takım kariyerinde 2018-2022 yıllarında Hırvatistan'da görev yapan İtalyan başantrenör, 2022'de başına geçtiği Sırbistan Milli Takımı'nı dünya şampiyonu yaptı.

A Milli Takım'ı 2017'den bu yana çalıştıran Giovanni Guidetti ile kasım ayında yollar ayrılmıştı.