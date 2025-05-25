Filistin'de iki devletli çözümü destekleyen 20 ülke Madrid'de toplandı

Israil'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten sonra İspanya'nın girişimiyle kurulan ve "Madrid Grubu" adı verilen, Gazze konulu toplantıların beşincisi gerçekleşti.

Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz'ın temsil ettiği toplantıya 20 ülke Dışişleri Bakanı ya da Bakan Yardımcısı katıldı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, basına yaptığı açıklamada, "Tek hedefimiz var o da insanlık dışı bu savaşı bitirmek. İsrail, masum sivil halkı öldürmeye devam ediyor. Buna sessiz kalmakta suç ortaklığıdır." dedi.

İsrail'in sahip olduğu hakların hepsine Filistin'in de sahip olması gerektiğini ve bunun tek yolunun iki devletli çözümden geçtiğini vurgulayan Albares, "Filistinliler ömür boyu cezalandırılamaz. İki devletli çözüm İsrail'e karşı değildir. Aynı zamanda onun güvenliğini savunmaktır. Bu savaşın hiçbir gerekçesi yoktur. İsrail'in yaptığı Gazze'yi uçsuz bucaksız bir mezarlığa çevirmekten başka bir şey değildir." şeklinde konuştu.

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"Filistin Devleti'nin tanınması gerekliliğini masaya yatıracağız." diyen Albares, "Bölgedeki herkes için tek çıkar barıştır. Tüm Birleşmiş Milletler ülkelerini, İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişini engellemesine karşı ses çıkarmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.