Filistin konulu 'The Voice of Hind Rajab' filmi, 2025 Venedik Film Festivali'nde alkış rekoru kırdı. Oyuncu çift; Rooney Mara ile Joaquin Phoenix, baş yapımcıları olduğu filme destek vermek için Venedik kırmızı halısında yürüdü.

Rooney Mara - Joaquin Phoenix

Hind Rajab adlı 6 yaşındaki Filistinli kızın geçen yıl İsrail'in Gazze saldırıları sırasında öldürülmesini anlatan gerçek hikâyeye dayalı film, Venedik'te büyük ilgi gördü.

Tunuslu yönetmen Kaouther Ben Hania'nın çektiği film, Venedik galasında tam 23 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Alkışlara 'Özgür Filistin' sloganları eşlik etti.

Hind Rajab, bir otomobilin içindeyken; amcası, halası ve dört kuzeni israil askerleri tarafından öldürüldü. Acil yardım hattını arayan küçük Rajab, tankların üzerine geldiğini söyleyerek, korktuğunu belirtmişti. Üç saat boyunca acil yardım hattı görevlisiyle irtibat halinde kalan Hind Rajab; "Lütfen gelin, lütfen gelin" diyordu. Acil yardım görevlileri, küçük kızın konumunu belirlese de İsrailli askerler tarafından görevlilere Hind'in yanına gitme izni verilmemişti. Sonrasında küçük kızdan haber alınamadı.