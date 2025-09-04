Habertürk
        Filistinli Hind Rajab'ın hikâyesini anlatan film, Venedik'te 23 dakika alkışlandı: Rooney Mara ve Joaquin Phoenix çifti de kırmızı halıdaydı

        Filistinli Hind Rajab'ın hikâyesini anlatan film, Venedik'te 23 dakika alkışlandı

        Rooney Mara ile Joaquin Phoenix çiftinin yapımcısı olduğu 'The Voice of Hind Rajab' filmi Venedik Film Festivali'nde 23 dakika boyunca alkışlanarak rekor kırdı

        Giriş: 04.09.2025 - 12:11 Güncelleme: 04.09.2025 - 12:12
        Filistinli kıza rekor alkış
        Filistin konulu 'The Voice of Hind Rajab' filmi, 2025 Venedik Film Festivali'nde alkış rekoru kırdı. Oyuncu çift; Rooney Mara ile Joaquin Phoenix, baş yapımcıları olduğu filme destek vermek için Venedik kırmızı halısında yürüdü.

        Rooney Mara - Joaquin Phoenix
        Rooney Mara - Joaquin Phoenix

        Hind Rajab adlı 6 yaşındaki Filistinli kızın geçen yıl İsrail'in Gazze saldırıları sırasında öldürülmesini anlatan gerçek hikâyeye dayalı film, Venedik'te büyük ilgi gördü.

        Tunuslu yönetmen Kaouther Ben Hania'nın çektiği film, Venedik galasında tam 23 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Alkışlara 'Özgür Filistin' sloganları eşlik etti.

        Hind Rajab, bir otomobilin içindeyken; amcası, halası ve dört kuzeni israil askerleri tarafından öldürüldü. Acil yardım hattını arayan küçük Rajab, tankların üzerine geldiğini söyleyerek, korktuğunu belirtmişti. Üç saat boyunca acil yardım hattı görevlisiyle irtibat halinde kalan Hind Rajab; "Lütfen gelin, lütfen gelin" diyordu. Acil yardım görevlileri, küçük kızın konumunu belirlese de İsrailli askerler tarafından görevlilere Hind'in yanına gitme izni verilmemişti. Sonrasında küçük kızdan haber alınamadı.

        12 gün sonra ise küçük kızın cansız bedeni yakınlarıyla birlikte bulundu. Onu kurtarmaya çalışan iki ambulans görevlisinin cansız bedeni de tahrip olan araçlarından çıkarıldı.

        Hind Rajab'ın hikâyesinin anlatıldığı filmin Venedik galasında, oyuncu kadrosu alkışlar boyunca küçük kızın fotoğrafını ellerinde tuttu.

        Filmin oyuncu kadrosu ile yapımcıları Rooney Mara ile Joaquin Phoenix, Venedik kırmızı halısına siyah kıyafetlerle çıktı. Kırmızı halıda da 'The Voice of Hind Rajab' ekibinin elinde küçük kızın fotoğrafı vardı.

        #Joaquin Phoenix
        #Rooney Mara
        #Venedik Film Festivali
        #Filistin
        #The Voice of Hind Rajab
