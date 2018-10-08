Filistinli Esirler Cemiyeti, İsrail’in kuzeyindeki Hadarim cezaevinde 30 yıllık tutukluluk süresini tamamlayan Filistinli Mahmud Cebbarin'in özgürlüğüne kavuştuğu açıkladı.

Cebbarin, serbest bırakılmasının ardından İsrail'daki Umm el-Fahm kentinde ailesi ve arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı. Cebbarin'in babası ile buluşması ise duygu dolu anlar yaşattı. Cebbarin yaptığı açıklamada, serbest kaldığı için çok mutlu olduğunu, ancak mutluluğunun İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan tüm mahkumların serbest bırakılması ile tamamlanacağını ifade etti.

İsrail güçleri Cebbarin'i 8 Ekim 1988’de gözaltına almıştı. Cebbarin İsrail mahkemesi tarafından bir İsrail askerinin ölümüne iştirak etme suçlamasıyla 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 62'si kadın, 450'si idari tutuklu, 12'si milletvekili ve 300'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.

Aynı kaynaklar, yaklaşık 6 bin 500 Filistinli tutukludan 13’ünün İsrail vatandaşı olduğunu aktarıyor.

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