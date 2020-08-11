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Film Başına 646 Kişi

CGV Mars Cinema Group, Cinemaximum salonlarının % 90'ını 7 Ağustos'ta açtı. Gösterimi yarım kalan ve yenileriyle birlikte 25 filmin gösterime girdiği hafta sonunda toplam izleyici sayısı 16.155 kişi olurken toplam hasılat 225.094 TL oldu

Nuh Tepesi
Mehmet Çalışkan

Sinema salonları, İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs pandemisi nedeniyle 16 Mart'ta kapatılmıştı. Yeni normalleşme süreci içinde ise 1 Temmuz'da tekrar açılmıştı.
Sinema salonu grupları, izin verilmesine rağmen izleyicinin yeterli ilgi göstermeyeceği ve kapalı sezon olması nedeniyle kapılarını açmayı tercih etmemişti.

Türkiye'de en çok salona sahip olan CGV Mars Cinema Group, yeni normalleşme çerçevesinde sahip olduğu 913 Cinemaximum salonunun % 90'ını 7 Ağustos'ta açmaya karar vermişti.
Cinemaximum salonlarının açılmasıyla birlikte gösterimi yarım kalan ve yenileriyle birlikte 25 Türk ve yabancı film gösterime girdi.
7 Ağustos - 9 Ağustos arasındaki gişe rakamları, İzleyicinin ilgisinin ölçülmesi adına önemli bir ölçü olacaktı.

Gişe rakamlarından anlaşılan o ki izleyici henüz sinema salonlarına girmeye hazır değil.
25 film toplamda 16.155 kişi tarafından izlenirken toplam hasılat 225.094 TL oldu.

Hafta Sonunda En Çok İzlenen 5 Film

BLOODSHOT: DURDURALAMAZ GÜÇ
İzleyici sayısı: 2.739
Hasılat: 40.532 TL

ZENGO
İzleyici Sayısı: 2.485
Hasılat: 26.259 TL

47 METRE DERİNDE: KAFES
İzleyici Sayısı: 1.895
Hasılat: 37.499 TL

GECE NÖBETİ
İzleyici Sayısı: 1.393
Hasılat: 28.122 TL

ARAF 4: MERYEM
İzleyici Sayısı: 1.337
Hasılat: 15.186 TL

Hafta sonunda en az izlenen film 'Beni Satan Casus' oldu. 3 kişinin izlediği filmin hasılatı 66 TL.

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