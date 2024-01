'Film On The Stage' konserleri geliyor

'Film On The Stage'müzikali geliyor Dünyanın en iyi filmlerinin müziklerini sahneye taşıyan 'Film On The Stage' müzikal gösterisi, 14 Ocak-25 Şubat tarihleri arasında İstanbul, İzmir , Ankara ve Konya'da izleyici ile buluşacak.

Giriş: 08.01.2024 - 11:01 Güncelleme: 08.01.2024 - 11:01

