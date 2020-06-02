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'Filtrelediğimiz hava, dışarıdakinden temiz'

Kontrollü sosyal hayata geçiş başladı, alışveriş merkezleri dün yeniden kapılarını açtı. Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren Akasya ve Akbatı yönetimi, mağaza çalışanlarını alkışlarla karşıladı. Akiş GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, ilk günlerde yoğunluk beklemediklerini, güven arttıkça ziyaretçi sayısının da artacağını söyledi. Bunun için bir dizi yatırım yaptıklarını belirten Durusoy, AVM'yi yüzde 100 temiz havayla beslediklerini söyledi. Durusoy "Filtrelediğimiz havanın, dışarıdaki havadan daha temiz olduğumuzu iddia ediyoruz"" dedi

Akbatı ve Akasya AVM kapılarını açtı
HABERTURK.COM

Alışveriş merkezleri kontrollü sosyal hayata geçiş kapsamında dün yeniden kapılarını açtı. Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren, Akasya ve Akbatı AVM mağazalarında görev yapanlar kırmızı halıyla karşılandı. Akiş GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy ile normale dönüş planlarını ve aldıkları önlemleri konuştuk.


Akiş GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, Akiş GYO YK üyeleri, Akiş GYO ve Akasya AVM yönetimi, AVM çalışanları, AVM mağazalarında görev yapanları alkışlarla karşıladı

'MAĞAZALARIN ÇOĞU AÇILDI'

Akiş GYO A.Ş çatısı altında faaliyet gösteren Akasya ve Akbatı'nın 19 Mart'ta hizmete ara verdiğini hatırlatan Durusoy, ilk günlerde büyük yoğunluk beklemediklerini belirtti. Durusoy, "İnsanların güveniyle birlikte ziyaretçi sayı artacak. Bir anda eski noktalara gelemeyiz" dedi. İkinci bir açıklamaya kadar, kiracıların talebi üzerine 12.00 - 20.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini ifade eden Durusoy, yoğunluğa göre en geç ay sonunda 10.00 - 22.00 saatleri arasına geçmeyi planladıklarını aktardı.

'KAFE VE RESTORANLARA 5 HAZİRAN'A KADAR HAZIRLIK SÜRESİ TANINDI'

Mağazaların çoğunluğunun açıldığını belirten Durusoy, "Kafe ve restoranlara hazırlıkları için ek süre gözönünde tutularak 5 Haziran'a kadar süre tanındı" açıklamasında bulundu

'AVM'Yİ 100 YÜZ TEMİZ HAVAYLA BESLİYORUZ'

Ziyaretçilerin sağlık açısından kendilerini güvende hissetmeleri için Akasya ve Akbatı AVM'ler için bir dizi yatırım yaptıklarını anlatan Durusoy, AVM'yi yüzde 100 temiz havayla beslediklerini aktardı. NASA’nın uzay istasyonları ve mekiklerinde havayı filtrelemek için kullandığı teknolojinin benzerinin bina havalandırmalarında da kullanılması için geliştirilmiş cihazların Ağustos ayı içinde kullanıma geçeceğini belirten Durusoy şöyle konuştu: "Sistemi ağustos ayında kullanmaya başlayacağız. Şu anda AVM'yi biz zaten yüzde 100 temiz havayla besliyoruz. Mağazaların önemli bir kısmı içerdeki havayı sirküle ettiği için mağazaların klima kullanmasını yasaklıyoruz. Bu da Sağlık Bakanlığı talimatları gereğince. Dolayısıyla içerdeki havayı sirküle eden bir sistem yok. AVM içinde tamamen yüzde 100 temiz hava. Hatta biz filtrelediğimiz havanın, dışarıdaki havadan daha temiz olduğunu iddia ediyoruz. Ziyaretçilerimiz aplikasyon sayesinde dışarıdaki ve içerideki havanın kalitesini görebilecek. Akasya'da alınan bu önlemlerin hepsi, Akbatı AVM'de de alındı"

'İÇERİDEKİ VE DIŞARIDAKİ HAVA KALİTESİNİ GÖRECEKLER'

Hava kalitesinin güncel olarak takip edilebileceği mobil aplikasyonun faaliyete geçtiğini ve şimdiden 15 binin üzerinde kullanıcı tarafından indirildiğini söyleyen Durusoy, "Ziyaretçilerimiz, 10 gün içerisinde aplikasyona eklenecek yeni özelliklerle, AVM içindeki ve dışarıdaki hava kalitesini uygulama üzerinden görebilecekler" dedi.

'DÜŞEN CİRO KADAR KİRA İNDİRİMİ'

AVM'lerdeki mağazaların kira ödemeleri hakkında da bilgi veren Durusoy, "Kiracılarımızın sektör sektör ayırıyoruz. Sektör bazında 2020 haziran ayı cirosuyla, 2019 haziran ayı cirosunu karşılaştırıp düşen ciro kadar kira düşüreceğimizi düşüreceğimizi söyledik. Burada bir tek şey var düşüreceğimiz maksimum oran yüzde 50. İnşallah o yeterli olur. Biz de neler olacağını bilmiyoruz iş hacmi nasıl olacak, ne kadar ciro olacak vs. Haziran sonunda, temmuz ayı için yeni verilerle daha sağlıklı bir şey yapacağız. Diyelim ki haziran beklediğimizden çok daha kötü gitti, kiracılar zorlanıyor o zaman yüzde 50'yi daha da artıracağız. Ya da iyi gittiğinde ona göre konuşacağız. Bu dönem kiracılarla iletişim konusunda en zorlandığımız konu haklı olarak onlar da önlerini görmek istiyor 2,3,4 aylık bir yıllık projeksiyonda değerlendirmek istiyor. Biz de sonuçta önümüzü görmüyoruz onun için adım adım gitmek lazım." dedi.

'İKİNCİ DALGA OLMAZSA ARALIKTA NORMALE DÖNÜLÜR'

Durusoy, "İkinci dalga olup olmayacağı konuşuluyor. Eğer, Eylül'de ikinci bir dalga gelmezse eylül, ekim kasım özellikte aralıkta normale dönmesini bekliyoruz. Esas tamamen normale dönüş aşı bulununca olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

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