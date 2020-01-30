Finale kalan 10 film belli oldu

DenizBank ile TÜRSAK Vakfı iş birliğinde, Türk sinema sektörünün gelişimini, nitelikli sinema eserlerinin yapımını ve sene içinde ilk filmlerini çeken genç yönetmenleri teşvik etmeyi amaçlayan 4. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nın 'İlk Film' bölümünde finale kalan 10 film açıklandı.

Jürinin yapacağı değerlendirme sonrası belirlenecek olan 'En İyi İlk Film' ödül töreni gecesinde açıklanacak ve 25 bin ₺ değerinde DenizBank Özel Ödülü ile ödüllendirilecek.

FİNALE KALAN FİLMLER

* 'Aydede' (Abdurrahman Öner)

* 'Bebek Geliyorum Demez' (Hakan Cigaoğlu)

* 'Çınar' (Mustafa Karadeniz)

* 'Dilsiz' (Murat Pay'ın)

* 'Görülmüştür' (Serhat Karaaslan)

* 'Güven' (Sefa Öztürk)

* 'Kader Postası' (Çiğdem Bozali ve Elif Akarsu Polat)

* 'Kapan' (Seyid Çolak)

* 'Kuklalı Köşk' (Mustafa H. Öztürk')

* 'Yaz Kış Demeden' (Zeynep Güzel)

JÜRİ ÜYELERİ

* Cemal Okan

* Ferhat Aslan

* Harika Uygur

* Murat Saygı

* Prof. Dr. Nilay Ulusoy