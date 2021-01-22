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HaberlerParaFinansal hizmetler güven endeksi Ocak ayında 16.4 puan azalarak 138,2’ye geriledi
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Ocak ayı finansal hizmetler güven endeksi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2021 yılı Ocak ayı Finansal Hizmetler anket sonuçlarını paylaştı. 2021 yılı Ocak ayında finansal hizmetler güven endeksi, bir önceki aya göre 16,4 puan azalarak 138,2 seviyesinde gerçekleşti.

Finansal hizmetler güven endeksi Ocak ayında 16.4 puan azalarak 138,2’ye geriledi
İHA

Buna göre, 2021 yılı Ocak ayında finansal hizmetler güven endeksi (FHGE),bir önceki aya göre 16,4 puan azalarak 138,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu ve son üç aydaki hizmetlere olan talep FHGE'yi azalış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE'yi artış yönünde etkilediği gözlendi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı gözlendi. Gelecek üç aydaki hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği görüldü.

Kârlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki kârlılıkta artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç aydaki kârlılıkta artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki döneme kıyasla zayıfladığı gözlendi.

Rekabet gücüne ilişkin değerlendirmelere göre, yurt içi piyasalardaki rekabet gücünde son üç ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki döneme kıyasla zayıfladığı, gelecek üç ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentilerin ise bir miktar güçlendiği görüldü. Yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak, son üç ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentilerin bir önceki döneme göre güçlendiği gözlendi.

2021 yılı Ocak ayında Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 155 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

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