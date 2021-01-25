Türkiye’de özellikle Karadeniz Bölgesinde yoğun olarak yetişmekte olan “huş ağacı” ya da Betulaceae familyasından gelen fındık ağacının sert bir kabuk içerisinde bulunan meyvesidir. Bilimsel adı Corylus avellana olan fındık bol miktarda yararlı yağlar ve nişasta barındırır. Fındık yağı, tıpta ve aromaterapide baz veya taşıyıcı yağ olarak kullanılmaktadır.

Fındığın Besin Değerleri Nedir?

Fındık, lezzetli ve yüksek oranda protein, yağ, vitamin ve mineral içerir. 100 gram fındığın besin içeriği aşağıdaki gibidir:

• Diyet lifi: 9,7 gr

• Protein: 15 gr

• Yağ: 60,75 gr

• Karbonhidratlar: 16,70 mg

• Kalsiyum: 114,0 mg

• Demir: 4,70 mg

• B6 Vitamini: 0,563 mg

• E Vitamini: 15,03 mg

• K Vitamini: 14,2 mcg



• Bakır: 1,725 mg

• Magnezyum: 163,00 mg

• Manganez: 6,175 mg

• Fosfor: 290,00 mg

• Potasyum: 680,00 mg

• Selenyum: 2,4 mcg

• Çinko: 2,45 mg

Fındığın Faydaları Nelerdir?

• Kalp sağlığını destekler: Kalp sağlığını destekleyen fındıkta birçok vitamin ve mineral vardır. Büyük bir lif kaynağı olmasının yanı sıra, LDL kolesterolü (“kötü” tür) azaltmaya ve HDL kolesterolü (“iyi” tür) arttırmaya yardımcı olan çok miktarda tekli doymamış yağ asitleri içerirler.

• Diyabet Yönetimi: Magnezyum, fosfor ve potasyum diyabetin önlenmesi ile ilişkili minerallerdir. Fındık, bu minerallerin iyi bir kombinasyonunu sağlar, bu da diyabet hastası olan herkes için faydalıdır. İyi kolesterolün destekler, kötü kolesterolü azaltır.

• Beyin Sağlığı: Fındık, cevizle birlikte beyin için besin olarak kabul edilir. Hücre rejenerasyonunda yardımcı olan ve sağlıklı beyin fonksiyonlarını destekleyen iyi yağlar, protein ve amino asitler içerirler. Fındıklarda bulunan E vitamini, K vitamini, tiamin ve selenyum kombinasyonu beyni mükemmelleştirir. Alzheimer gibi hastalıkların önlenmesinde de yararlı olabilir, çünkü bellek ve beyin aktivitesini geliştirir.

• Kanseri Önleme: Fındık, lezzetli bir antioksidan kaynağıdır; Akciğer, meme ve prostat kanseri riskini azaltmada etken özellikleri bulunan E vitamini içerirler. Fındıkların sahip olduğu antioksidanlar dizisi, kanser oluşumundan büyük ölçüde sorumlu olan oksidatif stresle savaşmada çok yararlıdır. Fındık, tiamin, selenyum açısından zengindir; lutein ve zeaksantin gibi antioksidanlar güçlü bir bağışıklığa yardımcı olabilir ve kanser belirtileri ile mücadele eder.



• Kilo Kaybı: Obezite, ciddi sağlık sorunlarına yol açan bir durumdur ve genel sağlık için sağlıklı bir kiloyu korumayı gerektirir. Fındıklar faydalı yağlar ve diyet lifleri bakımından yüksektir, bu da aşırı yeme isteklerini engellemeye yardımcı olur ve atıştırmalık için daha sağlıklı bir seçenektir. Fındık, besinler arasında enerji seviyelerini korumaya yardımcı olan, kiloyu kontrol altında tutan pek çok besin açısından da zengindir.

• Sinir Hasarını Önler: Fındık mükemmel bir folat kaynağıdır, bu da anne adaylarında nöral hasarı önlemeye yardımcı olduğundan sağlıklı bir beyin için tavsiye edilir. Folat, beynin sağlıklı kalması ve mesajların beyinden vücudun geri kalanına doğru iletimini sağlamak için mükemmel bir vitamindir.

• Sağlıklı Kaslar: Magnezyum, K vitamini ve kalsiyum vücudun kas sistemini sağlıklı tutmak için ideal kombinasyonlardır. Kasları rahatlatıp dinlendirerek kronik kas ağrılarını azaltır. Fındıklardaki protein içeriği de kas yapımında çok yararlıdır.

• Kemik Sağlığı: Kemik yoğunluğu kaybı, artrit ve eklem ağrısı gibi ciddi inflamatuar hastalıklara yol açabilir. Fındık, yaşlandıkça kemik yoğunluğunu sağlam tutan temel mineraller olan kalsiyum, potasyum, magnezyum ve fosforda yüksektir. Manganez, daha güçlü kemikler oluşturmaya yardımcı olur ve ayrıca kadınlarda osteoporozun başlamasını önler.

FINDIK KABUĞU KANSER HASTALARINA ŞİFA OLACAK!

• Anemi: Demir eksikliği anemiye neden olur ve çoğu besin bu konuda eksiktir. Demir kaybı sağlık açısından son derece zararlıdır. Fındıklarda, daha fazla kırmızı kan trombositleri üretmek için uyum içinde çalışan ve aynı zamanda vücuttaki hemoglobini artıran folat, bakır ve demirden oluşan etkileyici bir kombinasyonu vardır.

• Sinir Sistemi Sağlığı: Vücudun içinden geçen sinir ağları vardır. Sistemin yeterince sağlıklı kalmasını sağlamak için miyelin üretilmesine yardımcı olur. Miyelin, bu sinirlerin kılıfıdır. Bu da elektrik sinyallerinin vücut ve beyin boyunca iletilmesini sağlamak için gereklidir.

• Sağlıklı Cilt: Fındık sadece iç sağlığı teşvik etmekle kalmaz, aynı zamanda cildin sağlıklı görünümünü korumaya da yardımcı olur. Fındık, zengin E vitamini ve C vitamini kaynağıdır. Bu vitaminler, cilt bakımının temel taşları olarak kabul edilir ve yağ asitleri kombinasyonu, onları sağlıklı ve parlak bir cilt için en faydalı yiyecek haline getirir.