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Fındık ne zaman toplanır? Türkiye’de fındık hasatı zamanı ne zaman?

Fındık, Türkiye’de en çok üretilen ve tüketilen kuruyemişlerin başında gelmektedir. Dünya fındık üretiminde de yine Türkiye ilk sıralarda gelmektedir. İçeriğindeki zengin bileşenlerle fındık herkesin tercih ettiği güçlü bir besindir. Ülkemizde en yoğun olarak Karedeniz bölgesinde yetişmektedir. Fındıkla ilgili merak edilen her şeyi sizler için derledik.

Fındık Ne Zaman Toplanır? Türkiye’de Fındık Hasatı Zamanı Ne Zaman?
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Fındık, magnezyum, demir, kalsiyum ve potasyum bakımından oldukça zengin olan kuruyemişlerin başında gelmektedir. Ayrıca zengin bir E vitamini, Omega 3 ve protein içeriğine sahiptir. Bunun yanında Türkiye’de en çok üretilen ve tüketilen kuruyemişler arasında gelmektedir. Fındık, huşgiller familyasına ait çalı formunda bir bitkidir. Menşei ile ilgili farklı görüşler olmasına rağmen anavatanının Karadeniz bölgesi olduğu ve kültür fındığının bu bölgeden dünyaya yayıldığı tahmin edilmektedir. Zengin bileşenlere sahip, vücudu dinç tutan, bağışıklık sistemini güçlendiren fındık ne zaman toplanır? Fındık hasatı ne zaman? Fındık nasıl çabuk toplanır? gibi merak edilen soruların cevapları içeriğimizde….

Fındık Ne Zaman Toplanır?

Fındık en iyi Karadeniz bölgesinde yetişmektedir. Sıcaklık ve yağış miktarı olarak en uygun bölge Karadeniz bölgesidir. Ülkemizde Artvin’den Kırklareli’ne uzanan Kuzey Anadolu dağları ve Kuzey geçit bölgelerinde oldukça yoğun bulunur. Türkiye, dünya fındık üretiminde ilk sırada yer alır. Fındık ağırlıklı olarak Giresun, Ordu, Trabzon, Sakarya, Bartın ve Zonguldak illerinde üretilmektedir. Fındık toplama zamanı fındık çeşidine ve meyvenin olgunlaşma zamanına göre farklılık göstermektedir. Karadeniz bölgesinde hasat zamanı sahil kolunda 1-10 Ağustos, orta kolda 10-20 Ağustos yüksek kolda ise 20 Ağustos’tan sonra gerçekleşir.

Fındık Hasat Zamanı Ne Zaman?

Fındık hasadının yapılabilmesi için meyvenin tam olgunluğa erişmesi gerekmektedir. Tam olgunluğa erişmeden yapılan hasatlarda fındıkların iç randımanı düşer ve fındıkların depolanma süresi kısalır. Fındık hasadında belli kriterlere dikkat etmek gerekir:

  • Fındığın sert kabuğunun yüzde 80 oranında kızarmış olması beklenir.
  • Daldaki fındığın nem oranının yüzde 30 azalması gerekir.
  • Bir diğer kriter ise hasat yapılacak meyvenin iç dolum iriliğidir.

Ağustos ayında başlaması gereken hasat çeşitli nedenlerle eylül ayına sarkabilir. Eylül ayına sarkan hasatta dikkat edilmesi gereken önemli detay ise ürünü sonbahar yağmurlarından korumaktır. Vaktinde kurutulamayan ya da naylon bir örtü altında uzun süre kalan fındıkların zarar görmemesi için önlem alınmalıdır. Ekim ayına gelindiğinde bütün fındıklar toplanmış, kurutulmuş olmalıdır.

Fındık Nasıl Çabuk Toplanır?

Fındık birçok yörede geleneksel olarak toplanır. Fındık ağacından tek tek fındıklar elle toplanabilir. Bir diğer yöntem ise dalların silkelenmesi ve yere düşenlerin toplanmasıdır. Fındıklar toplandıktan dikkat edilmesi gereken nokta ise fındıkların harmanlanması ve kalitelerinin korunmasıdır. Ülkemizde fındık hasadında mekanizasyon yeterince gelişmemiştir. Oysa fındığın üretim maliyetindeki en fazla pay toplama masraflarındadır. Mekanizasyonun gelişememesinin bir diğer nedeni hem arazi yapısı hem de bahçe tesisi açısından makineli toplamanın gerekli görülmemesidir.

Fındık Ne Zaman Yetişir?

Fındık meyvesinin çiçekleri ocak ayında kendini göstermeye başlar. Yaygın adıyla karanfil olarak tabir edilen bu dişi çiçeklere ne kadar iyi bakılırsa fındık ağacı o kadar meyve verecektir. Fındık çiçeklerinin tomurcukları kırmızı, pembe ve bordo renkte olabilir. Fındık ağacı kış aylarında veya geç ilkbahar donlarına karşı korunmalıdır. Nisan ayı geldi mi fındık bahçeleri de yeşermeye başlar. Mayıs ayında artık fındıkların dane içleri oluşmaya başlamıştır. Haziran ayında ise artık üretici bahçesini gezerken ne kadar ürün alacağını tahmin eder. Ve beklenen ay gelmiştir. Ağustos ayında tüm üreticiler bahçelerindeki fındıkları toplamaya başlarlar.

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