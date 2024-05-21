Finlandiya'dan AB'ye 'sığınmacı' çağrısı: Ortak bir çözüm bulunmalı

Finlandiya, Rusya'dan Finlandiya'ya geçerli seyahat belgeleri olmadan yaşanan sığınmacı akışından şikayetçi.

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, Avrupa Birliği'nin Rusya'dan Finlandiya'ya gerçekleşen düzensiz göçün engellenmesi için ortak bir çözüm bulması gerektiği çağrısında bulundu.

Finlandiya İçişleri Bakanı da, sınırlarında daha kötü senaryoların yaşanması ihtimaline yönelik hazırlıklar yaptıklarını bildirdi. Bakan, "Hükümetimiz insan hakları, uluslararası taahhütlerimiz ve mevzuatlar arasında bazı uyuşmazlıklar olduğunun farkında" açıklamasını yaptı.