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        Haberler Gündem Güvenlik Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

        Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

        Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan operasyona ilişkin sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit verilmeyecek" ifadelerine yer verildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2024 - 13:57 Güncelleme: 19.05.2024 - 13:57
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        5 terörist etkisiz hale getirildi
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit verilmeyeceği belirtilerek, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesine yer verildi.

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        #Fırat Kalkanı bölgesi
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