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Haberler Gündem Son dakika haberi: Fırat Nehri´ne giren baba ve oğlu boğuldu, 4 kişi kurtarıldı
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Fırat Nehir´e giren baba ve oğlu boğuldu, 4 kişi kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dramatik bir olay yaşandı. Her yaz mevsiminin klasiği olan serinlemek için girilen yerlerde boğulma haberlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez Fırat nehrinde benzer bir hadiseye tanıklık edildi. Fırat Nehri'ne giren Baran Yavuz ile babası Müslüm Yavuz boğuldu, 4 kişi ise son anda kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberi: Fırat Nehri´ne giren baba ve oğlu boğuldu, 4 kişi kurtarıldı
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DHA

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Baran Yavuz (17) ile babası Müslüm Yavuz (43) boğuldu, 4 kişi ise son anda kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğleden sonra Birecik ilçesine bağlı Çiçekalan ve Akarçay mahalleleri arasında meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan Yavuz ailesi fertleri Fırat Nehri kıyısında piknik yapmaya gitti. Aile üyeleri sıcaktan bunalınca serinlemek için suya girdi.



Fırat Nehrin´de iyi yüzme bilmedikleri öğrenilen 6 kişinin kısa sürede gözden kaybolması üzerine çevrede bulunanlar seferber oldu. Yüzme bilenler Hakan Yavuz (15), İbrahim Halil Yavuz (33), Osman Yavuz (40) ile Osman Yavuz'u (45) sudan çıkardı.

Kaybolan baba-oğul için bölgeye gelen dalgıç ekipleri, Hakan Yavuz ile babası Müslüm Yavuz´un cansız bedenini sudan çıkardı. Boğulan baba-oğulun cenazesi ile diğer kurtulan 4 kişi Birecik Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Şimşek
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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