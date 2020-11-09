Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerNedir
ABONE OL

Fırında çıtır tavuk tarifi, nasıl yapılır?

Akşam yemeği için pratik yemeklerden biri olan fırında çıtır tavuk yapılışı oldukça basit. İşte fırında çıtır tavuk tarifi ve gerekli malzemeleri...

Fırında çıtır tavuk tarifi, nasıl yapılır?

Çıtır çıtır tavuk parçaları hazırlamak için harika bir tarifimiz. Fırında hazırlayacağımız çıtır tavuk tarifimiz oldukça pratik bir tariftir. Biz tarifimizde tuzlu kraker kullandık ama evde tuzlu kraker yoksa, onun yerine ekmek içi de kullanabilirsiniz. Ekmek içi tercih edecekseniz farklı olarak tuz da eklemeniz gerekecektir.

Fırında Çıtır Tavuk Malzemeler

1 kilo kemiksiz tavuk budu
4 yemek kaşığı süt
1 paket tuzlu kraker
1 tatlı kaşığı kekik
1 tatlı kaşığı kadar pul biber
1 çay kaşığı karabiber
2 yemek kaşığı kadar tereyağı

Fırında Çıtır Tavuk Yapılışı

• Tavuk butlarımızı yıkıyoruz ve suyunu tamamen süzdürüyoruz.
• Bir kâsenin içerisine yumurtamızı ve sütümüzü alıp, çırpıyoruz.
• Tuzlu krakerlerimizi bir kaba alıp, ufalıyoruz.
• Ufaladığımız krakerlerimizin üzerine baharatlarımızı ekleyip, harmanlıyoruz.
• Tavuklarımızı pişireceğimiz tepsimizi yağlıyoruz ve tavuk butlarımızı önce yumurtalı karışımıza ardından da ufaladığımız krakerlere batırıp, tepsimize alıyoruz.
• Bütün tavuklarımızı aynı şekilde hazırlayıp, tepsimize diziyoruz.
• Bütün tavuk parçalarımızın üzerine bir parça tereyağı koyup, fırınımızı 190 dereceye ayarlıyoruz.
• Fırınımız ısındığında tavuklarımızı yerleştirip, 60 dakika civarında pişiriyoruz.
• Fırında çıtır tavuk tarifimiz piştikten sonra servise hazırdır. Afiyet olsun.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Etli türlü tarifi nedir? Etli Türlü nasıl yapılır?
NEDİREtli türlü tarifi nedir?
Ergenlik çağı çocuklarda beslenme nasıl olmalıdır?
NEDİRErgenlik çağı çocuklarda beslenme
Yaşlılıkta beslenme nasıl olmalıdır? Yaşlı insanlar nasıl beslenmelidir?
NEDİRYaşlılıkta beslenme nasıl olmalıdır?
Temel besin grupları nelerdir? İşte 5 temel besin grubu
NEDİRTemel besin grupları nelerdir?
Yeterli ve dengeli beslenme nedir? Dengesiz beslenme ne demek?
NEDİRYeterli ve Dengeli Beslenme nedir?
MasterChef fildişi çikolota nedir? Fildişi çikolota nasıl yapılır?
NEDİRFildişi çikolota nasıl yapılır?
ABD başkanının görevleri ve yetkileri nelerdir? ABD başkanının maaşı ne kadar?
NEDİRABD başkanının görevleri ve yetkileri nelerdir?
Dünya Uzay Haftası nedir? Dünya Uzay Haftası ne zaman kabul edildi?
NEDİRDünya Uzay Haftası nedir?
Buğday çimi nedir? Buğday çiminin faydaları nelerdir?hbrt
NEDİRBuğday çimi nedir?
Brüksel lahanası nedir? Brüksel lahanasının faydaları nelerdir?hbrt
NEDİRFaydaları saymakla bitmiyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X