'Firmalarımızın krediye erişim şikayetleri artıyor'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

'Firmalarımızın krediye erişim şikayetleri artıyor'

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu "Son dönemde, finansmana ulaşım zorlaşmış, her il ve ilçemizdeki firmalarımızdan bu yönde gelen şikâyetler çok fazla artmıştır. En büyük sıkıntıyı da; en fazla gözetilmesi gereken küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz yaşamaktadır" dedi. Hisarcıklıoğlu, yatırımlar için gerekli olan uzun vadeli ve sabit faizli kredi bulmanın giderek daha güç hale geldiğini belirtti

'Firmalarımızın krediye erişim şikayetleri artıyor'
'Firmalarımızın krediye erişim şikayetleri artıyor'
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dün Ankara'da gerçekleşen Sektör Meclisleri İstişare Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Konuşmasında Türkiye ekonomisinin, yaşanan tüm zorluklara rağmen, son dönemde, diğer ülkelere göre çok daha hızlı büyüdüğünü belirten Hisarcıklıoğlu "Diğer yandan, yurtiçinde enflasyon ve üretim maliyetlerindeki artışların yanı sıra, tüm dünyada yükselen hammadde ve enerji fiyatlarıyla da karşı karşıya kaldık. Rusya-Ukrayna savaşı, Çin-Tayvan gerilimi, enerji ve gıda arzındaki sıkıntılar, kovid-19’un yeniden yayılması ve dünya genelinde faizlerin artmaya başlaması, küresel büyümeyi aşağı yönlü etkilemektedir" değerlendirmesinde bulundu.

'YÜZDE 30 İLA 50 ARASINDA FAİZ UYGULANIYOR'

2022’nin geri kalanında, dünyayı daha kasvetli ve daha belirsiz bir ortam beklediğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Dolayısıyla, karşımıza çıkan bu zorlu dönemde; firmalarımızın uygun koşullarla finansmana erişiminin sağlanması, ülkemiz ekonomisi için kritik önemdedir. Son dönemde, finansmana ulaşım zorlaşmış, her il ve ilçemizdeki firmalarımızdan bu yönde gelen şikâyetler çok fazla artmıştır. En büyük sıkıntıyı da; en fazla gözetilmesi gereken küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz yaşamaktadır. Kredi faizlerindeki yükselişin yanı sıra, kredi limitlerinin reel olarak daraltıldığı ve kullanımda sıkıntılar yaşandığı iletilmektedir. Merkez Bankası fonlama faizi yüzde 14, mevduata verilen ortalama faizler yüzde 20 civarındayken, bazı bankaların ticari kredilere yüzde 30 ila 50 arasında faiz uyguladıkları görülmektedir. Bazıları da hiç kredi vermemektedir."

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu diğer bir sorunun kredi vadeleri olduğuna dikkat çekti. Yatırımlar için gerekli olan uzun vadeli ve sabit faizli kredi bulmanın da giderek daha güç hale geldiğini belirtti.

'REESKONT KREDİSİYLE İLGİLİ ŞİKAYETLER DE ARTTI'

İhracatçılar için çok önemli bir imkân olan, Merkez Bankası reeskont kredisi kullandırımlarının azaldığına ilişkin şikayetlerin de arttığı bilgisini veren Hisarcıklıoğlu "Reel sektörün arzusu, kredi piyasalarında istikrarın hakim olmasıdır. Zira ülkemizde yatırım yapan, ihracat ve istihdam sağlayan her firma, milli değerimizdir ve korunması gerekmektedir" diye konuştu.

'YAPICI HAREKET ETMELERİ BEKLENMEKTEDİR'

Yaşanan yüksek enflasyon ve maliyet artışları nedeniyle; yatırım ve işletme sermayesi için kredi ihtiyacının, geçmiş dönemlere göre arttığını söyleyen Hisarcıklıoğlu konuşmasını şöyle tamamladı:

"İşletme sermayesi kredileri, özellikle Kobilerin faaliyetlerini sürdürebilmesi için kritik hale gelmiştir. Dolayısıyla, artan işletme sermayesi ihtiyacı da dikkate alınarak, alınan tedbirlerin yan etkileri konusunda hassas olunması; bankacılık sisteminin de krediye erişimi kolaylaştırması gerekmektedir. Bankalarımızdan da, fonlama maliyetlerini de dikkate alarak, reel sektörümüze uygun koşullarla kredi sağlamaları ve yapıcı hareket etmeleri beklenmektedir. Böylelikle reel sektörümüz, her türlü olumsuz koşulları en az hasarla atlatarak; yatırıma, üretime, ihracata ve istihdama azami katkıyı yapmaya devam edecektir."

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Borsa İstanbul heyetinden sanayi şirketlerine ziyaret
İŞ-YAŞAM Borsa İstanbul heyetinden sanayi şirketlerine ziyaret
ESK'dan kuzu etinde yüzde 25 indirim
İŞ-YAŞAM ESK'dan kuzu etinde yüzde 25 indirim
Merkez Bankası Temmuz Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı
İŞ-YAŞAM TCMB: Üretici fiyatlarındaki artış genele yayılıyor
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması
İŞ-YAŞAM 'Ağustos'ta enflasyon bir miktar düşük olacak'
Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı! 2022 TÜİK TEFE - TÜFE Temmuz enflasyon oranı yüzde kaç oldu?
İŞ-YAŞAM Enflasyon rakamları açıklandı
Limanlardaki işletme süresiyle ilgili iptal kararına hukuki yorum
İŞ-YAŞAM Limanlardaki işletme süresiyle ilgili iptal kararına ...
Son dakika: Dış ticaret açığı ilk 7 ayda yüzde 143 yükseldi
İŞ-YAŞAM İlk 7 ayda açık yüzde 143 arttı
Japonya'da asgari ücrete rekor zam bekleniyor
İŞ-YAŞAM Japonya'da asgari ücrete rekor zam bekleniyor
Fitch küresel gıda enflasyonunda düşüş bekliyor
İŞ-YAŞAM Küresel gıda enflasyonunda düşüş bekliyor
Avrupa'da perakende satışlar geriledi
İŞ-YAŞAM Avrupa'da perakende satışlar geriledi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.