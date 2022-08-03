'Firmalarımızın krediye erişim şikayetleri artıyor' 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dün Ankara'da gerçekleşen Sektör Meclisleri İstişare Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Konuşmasında Türkiye ekonomisinin, yaşanan tüm zorluklara rağmen, son dönemde, diğer ülkelere göre çok daha hızlı büyüdüğünü belirten Hisarcıklıoğlu "Diğer yandan, yurtiçinde enflasyon ve üretim maliyetlerindeki artışların yanı sıra, tüm dünyada yükselen hammadde ve enerji fiyatlarıyla da karşı karşıya kaldık. Rusya-Ukrayna savaşı, Çin-Tayvan gerilimi, enerji ve gıda arzındaki sıkıntılar, kovid-19’un yeniden yayılması ve dünya genelinde faizlerin artmaya başlaması, küresel büyümeyi aşağı yönlü etkilemektedir" değerlendirmesinde bulundu.

'YÜZDE 30 İLA 50 ARASINDA FAİZ UYGULANIYOR'

2022’nin geri kalanında, dünyayı daha kasvetli ve daha belirsiz bir ortam beklediğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Dolayısıyla, karşımıza çıkan bu zorlu dönemde; firmalarımızın uygun koşullarla finansmana erişiminin sağlanması, ülkemiz ekonomisi için kritik önemdedir. Son dönemde, finansmana ulaşım zorlaşmış, her il ve ilçemizdeki firmalarımızdan bu yönde gelen şikâyetler çok fazla artmıştır. En büyük sıkıntıyı da; en fazla gözetilmesi gereken küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz yaşamaktadır. Kredi faizlerindeki yükselişin yanı sıra, kredi limitlerinin reel olarak daraltıldığı ve kullanımda sıkıntılar yaşandığı iletilmektedir. Merkez Bankası fonlama faizi yüzde 14, mevduata verilen ortalama faizler yüzde 20 civarındayken, bazı bankaların ticari kredilere yüzde 30 ila 50 arasında faiz uyguladıkları görülmektedir. Bazıları da hiç kredi vermemektedir."

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu diğer bir sorunun kredi vadeleri olduğuna dikkat çekti. Yatırımlar için gerekli olan uzun vadeli ve sabit faizli kredi bulmanın da giderek daha güç hale geldiğini belirtti.

'REESKONT KREDİSİYLE İLGİLİ ŞİKAYETLER DE ARTTI'

İhracatçılar için çok önemli bir imkân olan, Merkez Bankası reeskont kredisi kullandırımlarının azaldığına ilişkin şikayetlerin de arttığı bilgisini veren Hisarcıklıoğlu "Reel sektörün arzusu, kredi piyasalarında istikrarın hakim olmasıdır. Zira ülkemizde yatırım yapan, ihracat ve istihdam sağlayan her firma, milli değerimizdir ve korunması gerekmektedir" diye konuştu.

'YAPICI HAREKET ETMELERİ BEKLENMEKTEDİR'

Yaşanan yüksek enflasyon ve maliyet artışları nedeniyle; yatırım ve işletme sermayesi için kredi ihtiyacının, geçmiş dönemlere göre arttığını söyleyen Hisarcıklıoğlu konuşmasını şöyle tamamladı:

"İşletme sermayesi kredileri, özellikle Kobilerin faaliyetlerini sürdürebilmesi için kritik hale gelmiştir. Dolayısıyla, artan işletme sermayesi ihtiyacı da dikkate alınarak, alınan tedbirlerin yan etkileri konusunda hassas olunması; bankacılık sisteminin de krediye erişimi kolaylaştırması gerekmektedir. Bankalarımızdan da, fonlama maliyetlerini de dikkate alarak, reel sektörümüze uygun koşullarla kredi sağlamaları ve yapıcı hareket etmeleri beklenmektedir. Böylelikle reel sektörümüz, her türlü olumsuz koşulları en az hasarla atlatarak; yatırıma, üretime, ihracata ve istihdama azami katkıyı yapmaya devam edecektir."