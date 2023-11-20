Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Güncel Fırtına işçilerin konteynerlerini devirdi! - haberler

        Siirt'te şiddetli fırtına işçilerin kaldığı konteynerleri devirdi: 2 yaralı

        Şiddetli fırtına nedeniyle Siirt'te faciadan dönüldü. Kentte güneş enerji santrali şantiye alanında işçilerin kaldığı konteyner devrildi. Olayda 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 10:00 Güncelleme: 20.11.2023 - 10:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fırtına işçilerin konteynerlerini devirdi!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde güneş enerji santrali şantiye alanında bulunan konteynerler fırtına nedeniyle devrildi, 2 işçi yaralandı.

        İHA'nın haberine göre olay, Kurtalan ilçesine bağlı Yayıkdere köyünde yaşandı. Güneş enerji santrali şantiyesinde bulunan konteynerler fırtına nedeniyle devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, UMKE ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

        Devrilen konteynerlerde bulunan 2 işçi, 112 ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Devrilen konteynerler kullanılamaz hale geldi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Siirt
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        1, 3 ve 5 yaşındalar... Anne sele kapıldı! 3 çocuk aranıyor!
        1, 3 ve 5 yaşındalar... Anne sele kapıldı! 3 çocuk aranıyor!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! İkisi de boğulmuş! Flaş gelişme!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! İkisi de boğulmuş! Flaş gelişme!
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Yüzde 143 enflasyonla gelen zafer
        Yüzde 143 enflasyonla gelen zafer
        Mülteci kampında doğmuş Filistinli Prof. Hanafi: Gazze’de yaşanan BM’nin tanımına göre bir soykırım
        Mülteci kampında doğmuş Filistinli Prof. Hanafi: Gazze’de yaşanan BM’nin tanımına göre bir soykırım
        Gözler vergi diliminde
        Gözler vergi diliminde
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Sağanak ve kar alarmı!
        Sağanak ve kar alarmı!
        VW'den elektrikli modeller için yüzde 10 ÖTV hedefi
        VW'den elektrikli modeller için yüzde 10 ÖTV hedefi
        Kabine toplantısı bugün! İşte masadaki konular
        Kabine toplantısı bugün! İşte masadaki konular
        Bazı il ve ilçelerde eğitime 'olumsuz hava' engeli
        Bazı il ve ilçelerde eğitime 'olumsuz hava' engeli
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        "Kaya tuzu" cinayeti!
        "Kaya tuzu" cinayeti!
        Çöp ev kabusundan çıkan çocuğun ismi değiştirilecek!
        Çöp ev kabusundan çıkan çocuğun ismi değiştirilecek!
        Alman basını yasta!
        Alman basını yasta!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        "Hiç böylesini görmedim"
        "Hiç böylesini görmedim"
        Eski eşinin elektronik kelepçesi çıkınca yardım istedi!
        Eski eşinin elektronik kelepçesi çıkınca yardım istedi!