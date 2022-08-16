Fırtınada hayatını kaybeden Taha'nın ölümüne soruşturma!

Ankara'da dün yaşanan şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle inşaatta kolon kalıplarının devrilmesi sonucu stajyer inşaat mühendisi Taha Öztürk'ün hayatını kaybettiği, iki kişinin yaralandığı olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

AA'da yer alan habere göre, başkentteki şiddetli fırtına ve sağanak sırasında bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin yaralandığı Yenimahalle'deki bir inşaatta kolon kalıplarının devrilmesine ilişkin ayrıntılar netleşti.