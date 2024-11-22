Fırtınanın vurduğu Bursa'dan yeni görüntüler
Meteoroloji'nin 'sarı' kodlu uyarılarının ardından Bursa'da dün şiddetli fırtına ve yağış etkili oldu. Hızı saatte 70 kilometreye ulaşan fırtına ve yağış olumsuz etkilerken, kent merkezinde metro seferleri durdu, bazı binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. Fırtınadan geriye kalan o anlar ise kameralara yansıdı.
Giriş: 22.11.2024 - 15:36 Güncelleme: 22.11.2024 - 15:51
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Marmara Bölgesi'ni önce şiddetli rüzgar ve sağanak vurdu.
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İHA'da yer alan habere göre, Bursa'da da dün gece hızı saatte 70 kilometreye ulaşan rüzgar hayatı felç etti. Fırtınada bazı binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi.
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Vakıf Mahallesi'nde de bir sürücü aracıyla seyir halindeyken çatıdan kopan bir parça elektrik tellerinde asılı kaldı.