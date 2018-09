Dünyada 86 ülkede ve 45 binden fazla perakende satış mağazasında tüketicileriyle buluşan Fitbit, Türkiye pazarına giriyor. Sağlıklı yaşam ve fitness konusunda dünyanın en büyük veri tabanlarından birine sahip olan Fitbit, akıllı saatleri ve akıllı saat uygulamalarıyla ülkemizde boy gösterecek. Fitbit Yeni Pazarlar Direktörü Vincent Lamoureux, firmanın Türkiye pazarına neler getireceğini anlattı.

Sizden Fitbit hakkında bilgi alabilir miyiz?

Fitbit ürünleri, dünyada 86 ülkede ve 45 binden fazla perakende satış mağazasında tüketicileriyle buluşuyor. Fitbit Platformu, dünyanın en büyük sosyal fitness ağlarından ve sağlık ve fitness veri tabanlarından birine sahip olmanın getirdiği güçle, müşterilerine ‘Fitbit and Fitbit Coach’ uygulamaları ve akıllı saatler için Fitbit işletim sistemi gibi lider yazılımlar ve interaktif araçlar rehberliğinde kişiselleştirilmiş deneyimler sunuyor. Fitbit Sağlık Çözümleri ise, sağlık sonuçlarını geliştirmek, işverenler için olumlu geri dönüşler almayı kolaylaştırmak için tasarlanan sağlık ve iyi yaşam çözümleri geliştiriyor.

Fitbit neden Türkiye pazarına girmek istiyor?

Fitbit kullanıcılarına iyi yaşam yolculukları süresince veri ve iç görüyü bir arada sunan kişiye özel yönlendirme desteği vererek, özgün ve benzersiz bir deneyim yaşamalarını sağlamak için aralıksız çalışıyoruz. Girdiğimiz her pazarda insanların oyunlaştırılmış özellikler ve büyük, global destekli sosyal ağlarla bağını güçlendirmek de bizim için çok önemli. Çünkü marka olarak taahhüdümüz de, dünyanın her yerinde tüm insanların daha sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemesine ve davranışlarını da bu yönde değiştirmelerine aracılık etmek…

Giyilebilir teknoloji kategorisi tüm dünyada gelişmeye devam ediyor. IDC’nin tahminlerine göre, giyilebilir teknoloji pazarı 2021’de iki katı kadar büyüme göstererek, 222,3 milyon üniteye ulaşacak.

Yeni demografiklere ulaşarak ve yeni hedef kitlemizin ilgisini çekecek akıllı saatler sunarak, bu kategoride pazar payını artıracak fırsatlar olduğuna inanıyoruz. Fitbit Versa’nın Türkiye ve diğer pazarlara giriş yapması ve akıllı saat portföyümüzün genişlemesiyle, akıllı saat pazarı ve diğer tüm giyilebilir teknoloji kategorilerinde daha büyük bir paya sahip olacağımızı öngörüyoruz.

Fitbit Versa’nın özellikleri ve sağladığı avantajlar hakkında bilgi verebilir misiniz? Fitbit Versa’yı rakiplerinden ayıran özellikleri neler?

Versa, Fitbit’in en hafif metal akıllı saati ve konforlu bir tasarıma sahip olmasının yanı sıra sağlık ve fitness datalarınıza kolayca ulaşmanızı sağlayan yeni bir kontrol paneli sunuyor. Suya dayanıklı ve hafif olan bu akıllı saatler, kullanıcılarının sağlık ve fitness hedeflerine uygulanabilir iç görüler kişiselleştirilmiş rehberlik,saat ekranında yer alan egzersizler ve çok daha fazlasıyla ulaşmalarını sağlıyor. Gününüzü bildirimlerle, hızlı cevap özelliğiyle, uygulamalarla, müzikle ve 4 günden fazla giden pil ömrüyle kontrol altına alabilirsiniz. Tüm bunlara ek olarak, çeşitli aksesuarlar ve kadranlarla da kullanabilirsiniz. Kısacası, Versa ile kullanıcılarımıza modern ve ulaşılabilir akıllı saatler sunuyoruz.

Fitbit OS 2.0’nin lansmanıyla, işletim sistemimizde daha kişiselleştirilmiş bir gösterge paneli sunuyoruz. Bu yeni gösterge paneli, sağlık ve fitness datalarını daha basit ve sezgisel biçimde sunarak mobil uygulamamızın en iyi özelliklerini bileğe taşıyor. Bu versiyonla günlük ve haftalık sağlık&fitness istatistiklerinize, aktivite geçmişinize, kalp ritminize, egzersiz özetlerinize, motivasyonel mesajlara, ipuçlarına ve günlük rehbere sadece bileğinizden ulaşabilirsiniz. Versa tüm bunların yanı sıra uyku evreleri, sağlıklı uyku için takvim ve Kardiyo Fitness Seviyesi gibi özellikleriyle günü daha sağlıklı bir hale getiriyor.

Fitbit Ace’in özelliklerinden ve sağladığı avantajlardan bahsedebilir misiniz? Fitbit Ace’i rakiplerinden ayıran özellikleri neler? Türkiye’de Fitbit Ace’i ne zaman satın alabileceğiz?

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre (The World Health Organization), 7-17 yaş arası çocuklar günde 60 dakika fiziksel aktivite yapıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (Centers for Disease Control and Prevention) çocukların geceleri 9-12 saatlik uyku uyumalarını tavsiye ediyor. Fitbit olarak insanların ihtiyaçlarına değer veriyoruz ve bu ihtiyaçlara yanıt veren inovatif ürünlerimizle hayatlarını geliştirmeye yardımcı oluyoruz. Fitbit Ace özellikle gelecek nesillere sağlıklı yaşamı benimsemede yardımcı olmak amacıyla tasarlanan, en son inovatif ürünlerimizden biri ve bu yüzden de bizim için çok önemli. Fitbit Ace ile 8 yaş ve üstü çocukları daha aktif olmaları ve aileleriyle birlikte sağlıklı alışkanlıklar edinmeleri için cesaretlendiriyoruz.

Fiziksel aktivite sağlıklı yaşamın anahtarıdır. Fitbit Ace de çocuklara aktif olmalarını ve gün içinde daha çok hareket etmelerini hatırlatır. Ebeveynler, çocuklar çok fazla hareketsiz kaldıklarında sinyal veren kişiselleştirilmiş hatırlatmaları ayarlayarak, çocuklarını günde minimum 250 adım atmaları için uyarabilir. Ayrıca Ace, çocukları da hedeflerine başarıyla ulaştıklarında kutlama mesajlarıyla cesaretlendirir. Temel özellikler açısından, Fitbit Ace’in pil ömrünün 5 günden fazla olması ve ayarlanabilir su geçirmez bilek kayışı da öne çıkan özellikleri arasında…

Son olarak önemli bir konu daha var ki, çocuklarımızın kişisel gizliliğini korumak aileler açısından oldukça önemli ve ön sıralarda yer alan bir konu. Özellikle de teknolojinin erken yaştan itibaren günlük yaşamın bir parçası olduğu bugünlerde…

Bu yüzden Fitbit aile hesabını Çocuk Online Gizlilik Koruma Kanunu’na (Children’s Online Privacy Protection Act COPPA ) ve diğer gizlilik yasalarına uyumlu olacak şekilde tasarladık. Bu sayede ebeveynlere, çocuklarının kimlerle bağlantı kuracağını ve Fitbit uygulamasında hangi bilgileri görebileceklerine karar verme özgürlüğü verdik. ACE, Amazon, Best Buy, Kohl’s ve Target’ın da aralarında olduğu büyük Amerikan perakende devlerinin yanı sıra dünya çağında tüm mağazalarımızda 2018’in ikinci yarısında satışa sunulacak.

