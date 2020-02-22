Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'Durağan' olarak teyit etti

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' 'görünümünü Durağan' olarak teyit etti.

Fitch, Türkiye ekonomisinin 2020 yılı büyüme beklentisini yüzde 3.1'den yüzde 3.9 'a yükseltti

Kuruluş değerlendirmesinde Türkiye’de cari açık gelişme gösterirken dış risklerin halen yüksek olsa da bir miktar gevşediğine vurgu yaptı.

Beklenti kredi notu ve görünümün değişmeyeceği yönündeydi.

1 KASIM'DA GÖRÜNÜMÜ DURAĞAN'A YÜKSELTTİ

Fitch, 2019 yılında Türkiye için 3 Mayıs'ta yaptığı değerlendirmede kredi notunu BB, görünümü Negatif olarak teyit etmişti. Kuruluş, 12 Temmuz'da ise kredi notunu BB-'ye düşürmüştü.

1 Kasım'da ise 'Negatif' olan görünüm 'Durağan'a yükseltilirken, kredi notu 'BB-' olarak korunmuştu.Fitch bu kararla 7 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye'ye dair bir iyileştirmede bulunmuştu. Kuruluş Fitch, iyileştirmeye gerekçe olarak aşağı yönlü risklerde rahatlama olduğunu faizlerin indirilmesine rağmen TL'nin değerlenmesi ve ABD'nin yaptırımları rafa kaldırmasını göstermişti.