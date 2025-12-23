Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.311,06 %-0,27
        DOLAR 42,8203 %0,15
        EURO 50,4973 %0,27
        GRAM ALTIN 6.177,41 %1,10
        FAİZ 37,80 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 95,83 %1,03
        BITCOIN 88.224,00 %-0,01
        GBP/TRY 57,7766 %0,34
        EUR/USD 1,1779 %0,14
        BRENT 62,04 %-0,05
        ÇEYREK ALTIN 10.100,06 %1,10
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fitch, Ukraynanın kredi notunu yükseltti - İş-Yaşam Haberleri

        Fitch, Ukraynanın kredi notunu yükseltti

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Ukrayna'nın uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "sınırlı temerrüt"ten "CCC"ye yükseltti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 07:23 Güncelleme: 23.12.2025 - 07:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fitch, Ukraynanın kredi notunu yükseltti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fitch'ten yapılan açıklamada, not artışının gerekçesi olarak Ukrayna'nın borçlarını yeniden yapılandırmada kaydettiği ilerleme gösterildi.

        Açıklamada, Ukrayna'nın uzun vadeli döviz cinsinden ihraççı temerrüt notunun "sınırlı temerrüt"ten "CCC"ye yükseltildiği bildirildi.

        Fitch'in genellikle "CCC+" veya daha düşük notu olan ülkeler için not görünümü değerlendirmesinde bulunmadığı belirtilen açıklamada, not yükseltmesinin Ukrayna'nın dış ticari alacaklılarının büyük çoğunluğuyla ilişkilerinin normalleşmesini yansıttığı ifade edildi.

        Açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) 19 Aralık'ta Ukrayna'ya 90 milyar avro sağlama kararının bir yıldan fazla bir süre için finansman ihtiyaçlarını karşılayacağı ve kısa vadeli borç sürdürülebilirliği risklerini azaltacağı aktarıldı.

        Not artışına rağmen Ukrayna'nın kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin altında kalmaya devam etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD yeni nesil savaş gemisi üretecek
        ABD yeni nesil savaş gemisi üretecek
        Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında çatışma
        Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında çatışma
        İsrail-Yunanistan-GKRY üçlü zirvesi
        İsrail-Yunanistan-GKRY üçlü zirvesi
        "Kupyansk'ı kontrol ediyoruz"
        "Kupyansk'ı kontrol ediyoruz"
        Yürekler ağza geldi
        Yürekler ağza geldi
        Suriye'ye kritik ziyaret: SDG entegre olmalı
        Suriye'ye kritik ziyaret: SDG entegre olmalı
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        "SDG 10 Mart Mutabakatı'na uymalı"
        "SDG 10 Mart Mutabakatı'na uymalı"
        Ambulans değil alyans!
        Ambulans değil alyans!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Tahkim Kurulu, 29 futbolcunun bahis cezasını onadı!
        Tahkim Kurulu, 29 futbolcunun bahis cezasını onadı!
        Cinayetle ilgili sarsıcı ifadeler
        Cinayetle ilgili sarsıcı ifadeler
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yusuf Güney, serbest bırakıldı
        Yusuf Güney, serbest bırakıldı
        Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü! 3 kişi tutuklandı!
        Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü! 3 kişi tutuklandı!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka