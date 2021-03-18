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Fiyatta anlaşamayınca baba oğlu testere ile saldırdılar

İstanbul Pendik’te ısıtıcı almak için dükkana gelen 3 şahıs, fiyatta anlaşamadığı iş yeri sahibi baba ile oğluna bıçak ve testere ile saldırdı. Çıkan kavgada baba ve oğul yaralandı

Fiyatta anlaşamayınca testere ile saldırdılar
İHA

İstanbul'un Pendik ilçesinde ısıtıcı almak için dükkana gelen 3 şahıs, fiyatta anlaşamadığı baba ile oğluna bıçak ve testere ile saldırdı.

SALDIRGAN ŞAHISLAR KAÇTI

Olay, geçen günlerde Pendik’te bulunan bir hurdacı dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, ısıtıcı almak için dükkana gelen 3 şahıs fiyat konusunda işyeri sahibi olan baba ve oğul ile anlaşamayınca tartışma çıktı. Sözlü başlayan tartışma bir anda yumruklu kavgaya dönüştü. Müşteri olarak geldikleri iddia edilen şahıslar kavganın büyümesi üzerine olay yerine arkadaşlarını da çağırınca 4 kişi daha baba ve oğulun hurdacı dükkanına geldi. Saldırgan şahıslar, dükkan içerinde bulunan bıçak ve testere ile baba ve oğula saldırdı. Yaşanan olay sonrası iş yeri sahibi olan Veysel U. ile oğlu Akli U. yaralandı. Saldırgan şahıslar ise kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

Olayı anlatan Beytullah Güldane, "Ben arkadaşımla birlikte şuradan geçiyorduk. Yoldan bir baktık, kavga var. Adamlar sopalı. Adam baygın bir şekilde yerde kanlar içinde. Baygın bir şekilde vurmaya başladılar sopayla sonra. Ambulansı falan aradım. Acil 112'yi, polis imdadı aradım gelsinler diye. Ondan sonra adamlar bizim üzerimize geleceği için biz de korktuk. Testere ile saldırdılar. Bıçakla saldırdılar. Sopayla saldırdılar. Silah vardı. Adamın belinde iki yaralı var" dedi.

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