Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat fizy 2025 Zaman Tüneli yayında

        fizy 2025 Zaman Tüneli yayında

        fizy Zaman Tüneli; her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok dinlenen sanatçıları, albümleri, şarkıları, listeleri ve podcast'leri açıkladı. Zaman Tüneli'ne göre 2025'in en çok dinlenen sanatçısı Semicenk oldu. Semicenk'i BLOK3, Sezen Aksu, Tarkan ve Melike Şahin takip etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2025 - 12:44 Güncelleme: 28.11.2025 - 12:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yılın en çok dinlenenleri belli oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        fizy, geleneksel hale gelen Zaman Tüneli’ni 2025 verileriyle kullanıcılarına sundu.

        Zaman Tüneli verilerine göre 2025’in en çok dinlenen sanatçısı Semicenk oldu. Semicenk’i BLOK3, Sezen Aksu, Tarkan ve Melike Şahin takip etti.

        Yılın en çok dinlenen şarkısı ise “Gözlerinden Gözlerine” olarak dikkat çekti.

        “Yerinde Dur”, “Sevmeyi Denemedin”, “Canın Beni Çekti” ve “Geçiyor Zaman” da en çok dinlenen şarkılar listesinde yer aldı.

        En çok dinlenen albümler arasında “Geçiyor Zaman” ilk sırada yer alırken kullanıcıların en çok tercih ettiği çalma listeleri arasında Top 50 Yerli, Trend ve Karışık Kaset öne çıktı.

        REKLAM

        Podcast kategorisinde ise “Ortamlarda Satılacak Bilgi – fizy Özel” zirveye yerleşti.

        Onu “Kendine İyi Davran” ve “Bunu Kesin Duyman Gerek!” takip etti.

        KULLANICIYA ÖZEL ZAMAN TÜNELİ DENEYİMİ: “SEVEREK DİNLEDİKLERİN”

        Zaman Tüneli ile her kullanıcıya kişiselleştirilmiş bir müzik özeti de sunuluyor.

        Kullanıcılar, Zaman Tüneli sayesinde kendi dinleme verilerine ulaşabiliyor.

        Yıl boyunca en çok dinledikleri sanatçıları, şarkıları, albümleri ve podcast’leri görüntüleyenler, isterlerse sosyal medya hesapları üzerinden de paylaşabiliyorlar.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yılın en çok dinlenenleri
        #Fizy
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Ölümle dansa çifte ceza!
        Ölümle dansa çifte ceza!
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        40 yıldır biriktiriyor! "7 oda var, hepsi bu durumda"
        40 yıldır biriktiriyor! "7 oda var, hepsi bu durumda"
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Çocukların dijital hakları korunacak
        Çocukların dijital hakları korunacak
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü