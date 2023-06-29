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Flaş iddia: Barcelona, Arda Güler için İstanbul'da

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio; Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun Arda Güler için Türkiye'ye geldiğini duyurdu!

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Flaş iddia: Barcelona, Arda Güler için İstanbul'da

    Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan Arda Güler konusunda sıcak bir gelişme daha yaşandı.
  • Flaş iddia: Barcelona, Arda Güler için İstanbul'da

    İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Barcelona Sportif Direktörü Deco, Arda Güler için Türkiye'ye geldi.
  • Flaş iddia: Barcelona, Arda Güler için İstanbul'da

    Haberde, Deco'nun Arda Güler'i takıma katmayı çok istediği ve yeni sezonda takıma katmak için Arda'yı ikna etmeye çalışacağı yazıldı.
  • Flaş iddia: Barcelona, Arda Güler için İstanbul'da

    Arda Güler ile Barcelona'nın dışında Real Madrid, Milan, Dortmund, Ajax gibi kulüpler de ilgileniyor.
  • Flaş iddia: Barcelona, Arda Güler için İstanbul'da

    Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 35 resmi maça çıkan Arda Güler, bu maçlarda 6 gol 7 asist kaydetti.
  • Flaş iddia: Barcelona, Arda Güler için İstanbul'da

    YERİNE GELECEK İSMİ AÇIKLADILAR

    Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, her gün Avrupa basınında manşetleri süslerken İspanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.
  • Flaş iddia: Barcelona, Arda Güler için İstanbul'da

    Başta Real Madrid ve Barcelona olmak üzere bir çok Avrupa devinin peşinde koştuğu Arda Güler'e veda etmeye hazırlanan Fenerbahçe, milli futbolcunun yerine gelecek ismi de belirledi. 
  • Flaş iddia: Barcelona, Arda Güler için İstanbul'da

    Marca'nın haberine göre Fenerbahçe, Juventus forması giyen Kenan Yıldız'ı gündemine aldı. 
  • Flaş iddia: Barcelona, Arda Güler için İstanbul'da

    Arda Güler'in boşluğunu kaliteli ve genç bir oyuncuyla doldurmak isteyen sarı lacivertliler, geçen sezon Bayern Münih alt yapısından Juventus alt yapısına transfer olan gurbetçi oyuncunun peşine düştü. 
  • Flaş iddia: Barcelona, Arda Güler için İstanbul'da

    Juventus'un 2025 yılına kadar sözleşmesi olan yıldız oyuncuyu elinde tutmak istediği ve yeni sezon öncesi ABD kampına dahil etmeyi planladığı belirtildi. 
  • Flaş iddia: Barcelona, Arda Güler için İstanbul'da

    Sezonu 15 gol ve 7 asistle tamamlayan Kenan Yıldız, ayrıca geçen yıl İtalya Gençlik Ligi'nde sezonun en iyi 11'ine seçildi.
  • Flaş iddia: Barcelona, Arda Güler için İstanbul'da

    Arda Güler ile U21 Milli Takımı'nda birlikte forma giyen Kenan Yıldız, 10 numara pozisyonunun yanı sıra hücum hattının tüm bölgelerinde görev yapabiliyor. 
  • Flaş iddia: Barcelona, Arda Güler için İstanbul'da

    SEVILLA İDDİASI!

    Mundo Deportivo'nun haberine göre, Arda Güler ve ailesi, yetiştirici kulüplerden biri olması ve daha fazla süre alabilmesi için tercihini Sevilla’dan yana kullandı.
  • Flaş iddia: Barcelona, Arda Güler için İstanbul'da

    Haberin detayında, Benfica, Milan, Barcelona ve Real Madrid gibi dünya devleri ile adı anılan Arda Güler'in Sevilla’yı tercih edeceğini ancak İspanyol kulübünün de Arda transferine bütçe ayırması için mevcut kadrosundan bazı oyuncularını satması gerekeceğini yazdı.
  • Flaş iddia: Barcelona, Arda Güler için İstanbul'da

    Son olarak haberde Sevilla için Arda Güler hamlesinin geleceğe yönelik büyük beklenti barındırmasının yanında ödenecek ücretler bakımından aynı oranda risk de içerdiği ifade edildi.
  • Flaş iddia: Barcelona, Arda Güler için İstanbul'da

    İSPANYA'DA MANŞET OLDU

    Arda Güler transferindeki hareketlilik İspanya'da manşetlere taşındı.  İspanya'nın en yüksek tirajlı spor gazetelerinden AS, 18 yaşındaki yıldıza kapağında yer verdi. AS'ın manşetinde "Güler çılgınlığı" başlığı bulundu.
  • Flaş iddia: Barcelona, Arda Güler için İstanbul'da

    Süper Lig'de geçen sezon 35 maçta 6 gol ve 7 asistlik performans sergileyen Arda Güler'in Fenerbahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
  • Flaş iddia: Barcelona, Arda Güler için İstanbul'da

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