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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Flaş iddia: Jorge Jesus, Brezilya'yı istiyor! İkinci kez düşünmeyecek

Hakkında Brezilya Milli Takımı iddiaları devam eden Jorge Jesus için flaş bir iddia ortaya atıldı. Habere göre, tecrübli hoca, Brezilya için lobisini kullanıyor...

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  • Flaş iddia: Jorge Jesus, Brezilya'yı istiyor! İkinci kez düşünmeyecek - Spor haberleri

    Son lig maçında Ümraniyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden ve 41 puanla Galatasaray'ın 4 puan ardından ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus için flaş bir iddia ortaya atıldı.
  • Flaş iddia: Jorge Jesus, Brezilya'yı istiyor! İkinci kez düşünmeyecek - Spor haberleri

    Goal'de yer alan habere göre; Portekizli teknik direktör, Fenerbahçe ile olan sözleşmenin sorun olmayacağını söylüyor.
  • Flaş iddia: Jorge Jesus, Brezilya'yı istiyor! İkinci kez düşünmeyecek - Spor haberleri

    Jesus, ismini güçlendirmek için Brezilya Konfederasyon Başkanı Ednaldo Rodrigues ile yakınlaşmaya çalışıyor. 
  • Flaş iddia: Jorge Jesus, Brezilya'yı istiyor! İkinci kez düşünmeyecek - Spor haberleri

    Jorge Jesus'un hayali Brezilya Milli Takımı

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Tite'ın bıraktığı görevi devralma ve Brezilya Millî Takımı'nı yönetme hayalini yaşıyor.
  • Flaş iddia: Jorge Jesus, Brezilya'yı istiyor! İkinci kez düşünmeyecek - Spor haberleri

    Teklif gelirse 2. kez düşünmeyecek

    Portekizli hoca, böyle bir teklif gelmesi durumunda ikinci kez düşünmeyeceğini yakın çevresine aktardı.
  • Flaş iddia: Jorge Jesus, Brezilya'yı istiyor! İkinci kez düşünmeyecek - Spor haberleri

    Sambacılar'ın ilk hedefi Real Madrid'den Carlo Ancelotti

    Öte yandan Brezilya, dünya sahnesinde ağırlığı olan bir isim aramaya odaklanmış durumda. 
  • Flaş iddia: Jorge Jesus, Brezilya'yı istiyor! İkinci kez düşünmeyecek - Spor haberleri

    Sambacılar'ın ilk hedefi Real Madrid'den Carlo Ancelotti. Don Carlo, Real ile haziran 2024'e kadar sürecek olan kontratını yenilemek istiyor. 

     
  • Flaş iddia: Jorge Jesus, Brezilya'yı istiyor! İkinci kez düşünmeyecek - Spor haberleri

    Ancak Ednaldo, bunun zor olacağını bilmesine rağmen Ancelotti için şansını denemek istiyor.
  • Flaş iddia: Jorge Jesus, Brezilya'yı istiyor! İkinci kez düşünmeyecek - Spor haberleri

    Bununla birlikte Luis Enrique de bir diğer seçenek olarak masada duruyor. 
  • Flaş iddia: Jorge Jesus, Brezilya'yı istiyor! İkinci kez düşünmeyecek - Spor haberleri

    Bu isimlerin Brezilya'ya gitme ihtimalinin düşük olduğunu bilen Jesus, perde arkasında lobisini kullanıyor. 
  • Flaş iddia: Jorge Jesus, Brezilya'yı istiyor! İkinci kez düşünmeyecek - Spor haberleri

    Portekizli, futbol dünyasındaki insanlara müzakereye açık olduğunu ve Fenerbahçe ile yaptığı sözleşmenin sorun olmayacağını söylüyor.
  • Flaş iddia: Jorge Jesus, Brezilya'yı istiyor! İkinci kez düşünmeyecek - Spor haberleri

    Ednaldo Rodrigues, önceliği en iyi yabancı teknik adam olmasına rağmen yine de Brezilyalı bazı isimlere kapıları kapatmıyor. 
  • Flaş iddia: Jorge Jesus, Brezilya'yı istiyor! İkinci kez düşünmeyecek - Spor haberleri

    Dorival Júnior ve Fernando Diniz de favorileri arasında yer alıyor.
  • Flaş iddia: Jorge Jesus, Brezilya'yı istiyor! İkinci kez düşünmeyecek - Spor haberleri

    Rivaldo: "Büyük bir hoca ve harika bir insan"

    Ayrıca Brezilyalı efsane futbolculardan Rivaldo, Jesus ile dün Bebek'te kahvaltıda buluştu. 
  • Flaş iddia: Jorge Jesus, Brezilya'yı istiyor! İkinci kez düşünmeyecek - Spor haberleri

    Rivaldo, Jesus için, "Hakkında iyi şeyler duymuştum. Bugün tanışma fırsatı buldum. Büyük bir hoca ve harika bir insan" ifadelerini kullandı.

     

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