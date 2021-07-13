Sağlık Bakanlığı'ndan çok kritik açıklama! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Sağlık Bakanlığı, Kurban Bayramı'nda ve öncesinde hayvan satış yerlerine giderken dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, kas ve eklem ağrısı, halsizlik, koku ve tat alma duyusu kaybı, ishal belirtilerinden birini taşıyorsanız hayvan satış yerlerine gitmeyin. Covid-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kuruluşuna başvurun" denildi.

"SATICIYLA EL TEMASI KURMAYIN"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



* Giderken maske takın. Hayvan satış yerinde bulunduğunuz süre boyunca maskenizi çıkarmayın. Maskenin doğru kullanımı konusundaki kurallara uyun.

* Hayvan satış yerine giderken alkol içerikli en antiseptiği ile ellerinizi temizleyin.

* Satıcılarla ve diğer müşterilerle en az 2 metrelik mesafeyi koruyun.

* Satıcıyla el teması kurmayın.

* Alışveriş sırasında paraya dokunduktan sonra ellerinizi en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkayın veya alkol içerikli el antiseptiği ile ellerinizi temizleyin.

* Ziyaretiniz boyunca bir şey yiyip içmeyin.

* Hayvan satış yerinde uzun süre kalmayın.