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Daha çok PewDiePie olarak bilinen İsveçli YouTube fenomeni Felix Kjellberg, 2016 yılının en çok kazanan ismi olsa da bu yıl 15.5 milyon dolarla 9. sıraya geriledi. Bu gerilemenin altındaki en büyük neden ise Kjellberg'in "Bütün Yahudi'lere ölüm!" adında bir videoyu, YouTube hesabından takipçileriyle paylaşması oldu. 72 milyon ile en çok takipçiye sahip olan YouTube kanalı, tepki toplayan bu sözlerden sonra yüzbinlerce dolar kayıp yaşadı.