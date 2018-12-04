Forbes 2018'in en çok kazanan YoTube fenomenlerini duyurdu
04.12.2018 - 12:31 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Ekonomi dergisi Forbes bu yılın en çok kazanan Youtube fenomenlerini duyurdu. Listenin başında, 22 milyon dolarlık gelirle 8 yaşındaki çocuk Ryan yer aldı. İşte sondan başa doğru en çok kazanan YouTube fenomenleri listesi...
1
1|21
10-LOGAN PAUL
YILLIK KAZANCI: 14.5 MİLYON DOLAR
2
2|21
Forbes'un en çok kazanan YouTube fenomenleri listesinde 10. sırada Logan Paul yer alıyor. İlk başta eğlenceli Vine'ları ile tanınan, sonra da YouTube'a geçiş yapan komedyen, 18 milyon civarında aboneye sahip... Geçtiğimiz yıl listenin 4. sırasında olan Paul, Ocak ayında bir skandalla gündeme gelmiş, videolarından birinde bir intihar kurbanını göstermişti. Genç YouTuber, tepkilerin ardından özür dilese de reklam verenler tarafında büyük kayıp yaşadı.
3
3|21
9- PEWDIEPIE
YILLIK KAZANCI: 15.5 MİLYON DOLAR
4
4|21
Daha çok PewDiePie olarak bilinen İsveçli YouTube fenomeni Felix Kjellberg, 2016 yılının en çok kazanan ismi olsa da bu yıl 15.5 milyon dolarla 9. sıraya geriledi. Bu gerilemenin altındaki en büyük neden ise Kjellberg'in "Bütün Yahudi'lere ölüm!" adında bir videoyu, YouTube hesabından takipçileriyle paylaşması oldu. 72 milyon ile en çok takipçiye sahip olan YouTube kanalı, tepki toplayan bu sözlerden sonra yüzbinlerce dolar kayıp yaşadı.
5
5|21
8- JACKSEPTICEYE
YILLIK KAZANCI: 16 MİLYON DOLAR
6
6|21
Seán McLoughlin, renkli video oyunu yorumlarıyla İrlanda'daki en popüler YouTuber haline geldi. McLoughlin YouTube şöhretinden sonra Disney için bir dizi yaptı.
Kanadalı Evan Fong Call of Duty ve Assassin Creed gibi klasikleşen oyunlarla çektiği videolarla popüler oldu. Bir taraftan da hip-hop kariyerinde basamakları tırmanan Fong'un 30 milyona yakın abonesi var.
9
9|21
6- MARKIPLIER
YILLIK KAZANCI: 17.5 MİLYON DOLAR
10
10|21
1989 doğumlu ABD'li YouTube fenomeni Mark Fischbach17.5 milyon dolarlık geliriyle listenin altıncı sırasında. Oyun videolarıyla tanınan YouTuber, geçtiğimiz dönemde Kuzey Amerika'yı gezmesi ve yaşadıklarını internette paylaşması için yüklü bir miktarda anlaşma sağladı.
11
11|21
5- JEFFREE STAR
YILLIK KAZANCI: 18 MİLYON DOLAR
12
12|21
Myspace döneminden bu yana ünlü olan makyaj sanatçısı, Jeffree Star Cosmetics adlı kozmetik markasını çıkardıktan sonra paraya para demedi. Geçtiğimiz yıl sıralamada yer almayan Star'ın 11 milyonu aşkın abonesi bulunuyor.
13
13|21
4- DANTDM (DANIEL MIDDLETON)
YILLIK KAZANCI: 18.5 MİLYON DOLAR
14
14|21
Listenin 4. sırasında ise 18.5 milyon dolarlık kazançla Daniel Middleton yer aldı. Daniel Middleton ya da bilinen adı ile DanTDM'nin kanalı 20 milyon kişi tarafından takip ediliyor. Middleton, bu yükselişini, pek çok YouTuber gibi oyun videolarına borçlu.
Amerikalıların sevdiği sporlarla ilgili videolar çeken Dude Perfect'in 36 milyona yakın abonesi bulunuyor. Coby Cotton, Garrett Hilbert, Cory Cotton, Tyler Toney, Cody Jones'dan oluşan ekip eğlenirken eğlendiriyor da! Hesabın pinpon topu atışı videosu 175 milyon görüntülenme aldı.
17
17|21
2- JAKE PAUL
YILLIK KAZANC: 21.5 MİLYON DOLAR
18
18|21
Listenin iki numarası olan Jake Paul ve 10'ncu sırasında yer alan Logan Paul isimli YouTuber kardeşler, listeye ayrı ayrı olarak isimlerini sokmayı başardı. İkili toplam 36 milyon dolar gelir elde etti. Youtube'da yaklaşık 17 milyon abonesi olan Paul, 1997 doğumlu...
19
19|21
1- RYAN TOYSREVİEW
YILLIK KAZANCI: 22 MİLYON DOLAR
20
20|21
YouTube'da paylaştığı videolarda oyuncaklarını hediye paketlerinden çıkaran, Amerikalı çocuk Ryan, yılda kazandığı 22 milyon dolarla listenin birincisi oldu. Hemen her gün yeni bir video paylaşan Ryan'ın hesabı üzerinden elde edilen gelir, son bir yıl içinde ikiye katlandı.
21
21|21
3 senedir YouTube'da oyuncak incelemeleri yapan 8 yaşındaki çocuğun 17 milyondan fazla abonesi bulunuyor. Videolarda çıkan reklamlardan 21 milyon dolar, sponsorlu içerikten 1 milyon dolar gelir elde eden Ryan, geçtiğimiz aylarda Wallmart isimli mağazalar zinciriyle de anlaşma yapmıştı.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.