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Ford Otosan'a yeni Başkan Yardımcısı!

Ford Otosan'ın yönetim kadrosunda değişiklik yaşandı. Yapılan açıklamaya göre, Ford Otosan Başkan Yardımcısı olarak şirketin Yönetim Kurulu'nda görev alan Ford Avrupa Başkanı Stuart John Rowley'in, emekliliği nedeniyle 30 Kasım tarihinden itibaren görevlerinden ayrıldığı belirtildi. Stuart John Rowley'nin görevden ayrılması ile boşalan Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine James Kieran Vincent Cahill, Yönetim Kurulu üyeliğine de Johan Egbert Schep'in atandığı açıklandı

Ford Otosan'a yeni Başkan Yardımcısı!
HABERTURK.COM

Ford Otosan'ın yönetim kadrosunda nöbet değişimi yaşandı. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Başkan Yardımcısı olarak Yönetim Kurulu'nda görev alan Stuart John Rowley'in emekli olduğu belirtildi.

Rowley'in emekliliği nedeniyle 30 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrıldığı kaydedildi.

(Stuart John Rowley)

Aynı zamanda Ford Avrupa Başkanı olan Stuart John Rowley, emekliliği nedeniyle bu görevinden de Aralık aynı itibarıyla ayrıldı.

Stuart John Rowley'nin görevden ayrılması ile boşalan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine ve Ücret Komitesi'ne ise James Kieran Vincent Cahill'in getirildiği bildirildi.

Ford Otosan'ın yeni Başkan Yardımcısı James Kieran Vincent Cahill, 2020 yılında Ford Avrupa Üretim ve Stratejik Projeler Direktörü ve İngiltere ve Romanya’da Üretim Direktörü oldu.

Cahill, Ford Avrupa Üretimden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Ford Motor Company Limited’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

(James Kieran Vincent Cahill)

2022 Mart itibarıyla Ford Blue Endüstriyel Operasyonlar Avrupa ve IMG Başkan Yardımcı olarak görev yapan Cahill, 21 Mart 2022’den itibaren Ford Otosan Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

FORD VE KOÇ EŞİT HİSSEYE SAHİP

Öte yandan, Rowley'den boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine de Johan Egbert Schep'in atandığı açıklandı.

Buna göre, Schep, toplanacak ilk genel kurulun onayına tabi olmak üzere 1 Aralık itibari ile yeni görevine başladı.

Yüzde 18'i halka açık olan Ford Otosan'da, Koç Holding ve Ford Motor Company yüzde 41'er olmak üzere eşit oranda pay sahibi.

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