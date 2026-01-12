Formül Plastik halka arz sonuçları açıklandı: Kişi başına kaç lot düştü?
Formül Plastik ve Metal Sanayi, halka arz sürecinde talep toplama aşamasını tamamladı ve toplam 40 milyon lot hisse yatırımcılarla buluştu. Halka arz kapsamında şirket sermayesinin yüzde 25'i borsada satışa sunulurken, arzın toplam büyüklüğü 1,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Sürecin tamamlanmasının ardından yatırımcılar, Formül Plastik ve Metal Sanayi halka arz sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak etmeye başladı. Peki, Formül Plastik ve Metal Sanayi halka arz sonuçları belli oldu mu?
Formül Plastik ve Metal Sanayi, üç gün boyunca devam eden talep toplama sürecini tamamlayarak toplam 40 milyon lot hissenin dağıtımını gerçekleştirdi. Halka arzın ardından şirketin, Borsa İstanbul’da “FRMPL” kodu ile işlem görmesi beklenirken, yatırımcıların gözü halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, Formül Plastik halka arz sonuçları belli oldu mu?
FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ LOT MİKTARI
Firma toplamda 40 milyon lot dağıtımı yaptı. Firma kişi başına 1491 TL değerinde 38 lot verdi. Firmanın halka arzına 679 bin 834 kişi katıldı.
- 150 Bin katılım ~ 174 Lot (5261 TL).
- 250 Bin katılım ~ 104 Lot (3144 TL).
- 350 Bin katılım ~ 75 Lot (2268 TL).
- 500 Bin katılım ~ 52 Lot (1572 TL).
- 700 Bin katılım ~ 37 Lot (1118 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 24 Lot (725 TL).
- 1.6 Milyon katılım ~ 16 Lot (483 TL).
- 2.2 Milyon katılım ~ 12 Lot (362 TL).
FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ HİSSE FİYATI
Firmanın hisse fiyatı 30,24 TL olarak belirlendi.
TALEP TOPLAMA TARİHLERİ NEDİR?
Firma 7-8-9 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep topladı.
FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ HALKA ARZ FON KULLANIMI
Yüzde 75 yatırımlar
Yüzde 25 işletme sermayesi
FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
T.O.M Katılım Bankası A.Ş
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Bank A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Teb A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
Ziraat Dinamik Banka A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.
FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR
Halka arz büyüklüğü: 1.2 milyar TL
T1-T2 kullanılamaz
Halka açıklık: Yüzde 25
Katılım endeksine uygun
Bist kodu: FRMPL