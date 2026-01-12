Formül Plastik ve Metal Sanayi, üç gün boyunca devam eden talep toplama sürecini tamamlayarak toplam 40 milyon lot hissenin dağıtımını gerçekleştirdi. Halka arzın ardından şirketin, Borsa İstanbul’da “FRMPL” kodu ile işlem görmesi beklenirken, yatırımcıların gözü halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, Formül Plastik halka arz sonuçları belli oldu mu?