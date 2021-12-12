Motor sporlarına ilgisi olan sporseverler Max Verstappen ile Lewis Hamilton'un kıyasıya yarışına tanıklık edecek. Peki Formula 1 Abu Dhabi yarışı saat kaçta hangi kanalda? Hamilton mu Verstappen mi?
FORMULA 1 ABU DHABİ YARIŞI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Formua 1 Abu Dhabi Grand Prix ana yarışı 12 Aralık 2021 saat 16.00'da S Sport ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
FORMULA 1 PUAN DURUMU
Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda): 369,5 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 369,5 puan
3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 218
4. Sergio Perez (Meksika): 190
5. Charles Leclerc (Monako): 158
Takımlar
1. Mercedes 587,5
2. Red Bull: 559,5
3. Ferrari: 307,5
4. McLaren: 269
5. Alpine: 149
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