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        Formula 1'de sıradaki durak Japonya

        Formula 1'de heyecan, sezonun üçüncü etabı Japonya Grand Prix'siyle devam edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 09:45 Güncelleme: 04.04.2025 - 09:45
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        Formula 1'de sıradaki durak Japonya
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        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun üçüncü etabı Japonya Grand Prix'siyle devam edecek.

        Suzuka şehriyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistte yapılacak yarış, 53 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları yarın TSİ 09.00, yarış ise 6 Nisan Pazar günü TSİ 08.00'de başlayacak.

        Sezonun ilk iki yarışında McLaren pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri zafere ulaştı.

        Japonya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        PİLOTLAR

        1. Lando Norris (Büyük Britanya): 44 puan

        2. Max Verstappen (Hollanda): 36

        3. George Russell (Büyük Britanya): 35

        4. Oscar Piastri (Avustralya): 34

        5. Andrea Kimi Antonelli (İtalya): 22

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        TAKIMLAR

        1. McLaren: 78

        2. Mercedes: 57

        3. Red Bull: 36

        4. Williams: 17

        5. Ferrari: 17

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